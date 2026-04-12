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    首頁 > 政治

    中國惠台10項》推馬祖通水電「新四通」 連江縣長：有利民生正面看待

    2026/04/12 17:30 記者俞肇福／綜合報導
    針對中國惠台10措施，連江縣長王忠銘說，凡是有利民生建設與經濟改善措施，持正面態度看待。（資料照）

    針對中國惠台10措施，連江縣長王忠銘說，凡是有利民生建設與經濟改善措施，持正面態度看待。（資料照）

    中共中央台辦今天宣布10項惠台措施，包括在條件具備下向馬祖通水、通電、通氣、通橋等「新四通」；連江縣長王忠銘表示，凡有助於馬祖民生改善與經濟發展的政策，縣府均持正面態度，並期待兩岸政府攜手合作，促進地方福祉。

    對此，離島馬祖選出的國民黨立委陳雪生表示，目前馬祖水、電供應無虞，他認為行政院不會同意，他強調，和平很重要，樂見對岸釋出善意、兩岸交流。

    陳雪生：馬祖水電無虞 且政院不會同意

    陳雪生表示，馬祖約20年前曾發生缺水危機，靠台灣運水補給，如今馬祖水、電設施陸續完善，水、電供應無虞，他認為，行政院不會同意通水、通電等措施。

    陳雪生強調，和平很重要，兩岸交流都是好事，也樂見對岸釋出善意，戰爭不會有贏家，民眾心聲期盼不要打仗，也建議中央政府能正視對岸釋出的善意。

    針對中國惠台10措施，連江縣選出的國民黨立委陳雪生指出，樂見對岸釋出善意，盼我政府能正視。（資料照）

    針對中國惠台10措施，連江縣選出的國民黨立委陳雪生指出，樂見對岸釋出善意，盼我政府能正視。（資料照）

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