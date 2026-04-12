中國對台10措施 農業部：非台灣農產外銷可長期倚賴的市場

隨中國在2021年3月起禁運我國鳳梨後，農業部開拓日本市場，日本已成為台灣鳳梨外銷最大市場，美國也將最快於5月正式公告台灣鳳梨可輸入。（資料照，農業部提供）

中國公布對台10大措施，稱在92共識、反對台獨基礎上，提供符合檢疫的台灣農產品輸入便利，提供台灣遠洋漁船停泊碼頭等，農業部今（12日）表示，中國數次無預警且不符國際規範也提不出科學依據就禁運我國農產品，可見該市場具高度風險與不確定，會持續拓展多元市場。

中國宣布「惠台」措施，包含堅持「92共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利，並稱將支持台灣農漁產品參與中國各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道，以及研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲上岸碼頭、泊位，為台灣遠洋自捕漁獲物在中銷售提供便利等。

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農業部表示，中國自2021年起在毫無預警並且沒有通知下，就禁運我國鳳梨、釋迦、柑橘水果、石斑魚等農漁產，更忽視我方多次希望諮商並恢復兩岸農產貿易要求，在中國恢復部分產品輸入後，卻只公布部分輸銷名單，但對於標準等都沒有說明，指中國政策具有高度不確定與不透明，作法不符國際規範也沒有科學依據，並非台灣農產品外銷可長期倚賴的穩定市場。

農業部表示，將持續開拓多元市場，也指出台灣過去生鮮蔬果輸中佔比從2019年最高73%，降到2022年的1.3%，中國恢復部分品項輸入後，2025年佔比增加到12.6%，但仍比2018年低，其中鳳梨更從過去主要倚賴中國市場，目前轉為主要外銷到價格更好的日本市場。

對於中國將提供台灣靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，農業部表示，我國漁船是依我國法律管理，在國外港口整補，必須考量業界需求，以及港口國與我合作及分享資訊關係，以共同打擊IUU漁撈行為，更重要的是我國與中國在遠洋漁業屬競爭關係，台灣漁船仍應停靠符合我國規定與合作需求的各國港口，以利遠洋漁業管理。

農業部表示，任何制度透明、符合國際貿易規範及遵循科學證據原則的外銷市場，都會支持並協助產業全力爭取，也呼籲中國應該要遵守國際貿易規範和慣例，和我方重啟科學諮商，恢復台灣農產品輸入、順暢兩岸貿易。

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