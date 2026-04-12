轟鄭麗文「習辦發言人」 民進黨：自我矮化換空白承諾

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共發布10項促進兩岸交流合作措施。（美聯社）

針對中共在「習鄭會」後釋出所謂「10項促進兩岸交流合作措施」，民進黨發言人李坤城今痛斥，相關措施中共向來「說禁就禁、說收就收」，兩岸往來只憑中共總書記習近平一念之間，動輒對台經濟脅迫，毫無善意可言；國民黨主席鄭麗文極力配合演出、甚至化身「習辦發言人」，換來口惠而實不至的空白承諾，再度證明「國共協力」只會傷害台灣而已。

李坤城批評，鄭麗文在中國極力配合中共演出，甚至化身「習辦發言人」，用自我矮化、傷害國家的方式，換來所謂「利多」或「大禮包」，內容卻充滿「口惠而實不至」的空白承諾、複製中國對台脅迫的惡意模式，以及實現中國瞄準台灣青年與離島地方的吸納統戰目標，再度證明「國共協力」，對台灣造成的只有傷害而已。

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李坤城重申，民進黨從未反對各種民間交流，也支持兩岸在符合「對等、尊嚴」原則上，展開健康有序的互動，但不應建立在各種前提下，也不應該讓學生與青年成為統戰的工具；呼籲中國政府，放棄對台灣政黨的分化與利誘，與其繼續利用「統戰+脅迫」的故技重施，不如正視中華民國台灣的存在，早日與台灣民選合法的執政黨政府進行對話，才是真正的「善意」，也才有可能真正開啟兩岸良性的互動。

李坤城表示，中共不講道理、把兩岸交流當「統戰籌碼」與「施壓武器」，對台灣根本毫無「善意」可言，只想透過獨裁者的「欽點御賜」，增加未來統戰與施壓台灣的工具，更藉此分化台灣社會、介入影響年底選舉，中共的「故技重施、黔驢技窮」，台灣人不會再上當。

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