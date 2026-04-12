連署反彰化縣長人選空降筆跡好像？ 洪榮章：3人現場親簽

3人向國民黨中央連署書，簽名字跡漂亮工整，3人表明，現場親簽，以示負責。（民眾提供）

國民黨彰化縣長提名人選未定，最早爭取提名參選的立委謝衣鳯、參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，共同連署黨中央提出「徵召3人擇優1人參選」，把基層對空降第4人的焦慮，拋回給黨中央，但連署書筆跡被質疑「字好像？」，對此，洪榮章表示，3人現場親簽，只是同一支筆，他強調，連署是順意民意，也是3人都能接受的決定。

連日來，藍營基層對空降人選反彈力道大，超乎國民黨中央預期，洪榮章受訪表明，連署書是在彰化完成，他說，他們3人跑行程走基層，一致感受到基層對空降焦慮與態度都炸鍋了，民意要參選人在地經營，過去空降沒有一次成功，他們3人的看法一致就是要團結才能打贏選戰，彼此相同的理念，自然而然就走在一起，發起連署建言，沒有中間人促成。

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連署書曝光，有人好奇怎麼簽名筆跡字都寫得那麼漂亮工整，「好像同一人簽的？」對此，洪榮章嚴正駁斥並表明，只是同一隻筆，但各自由他們自己親簽，簽了名就要向黨中央傳達傾聽民意，距離選舉只剩7個多月了，提名人選不能用空降，律師魏平政不是不好，只是跟在地連結時間短了些，薄弱點，基層希望中央提在地徵召，讓基層能信服，才不會分裂甚至讓基層對國民黨失望。

柯呈枋也說，徵召制度應回歸初衷，推出「最在地、最強」的人選。他強調，彰化重視基層經營與人情互動，沒有長期耕耘，很難獲得鄉親支持。謝衣鳯也表示，連署書自己親筆簽名。

縣府參議柯呈枋（左起）、立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章，3人達成共識，共同連署黨中央籲請從他們3人擇1人徵召參選彰化縣長。（民眾提供）

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