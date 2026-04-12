鄭習會直播遭粗暴切斷！ 洪智坤：馬英九也曾被中共鐵拳暴揍2次

國民黨黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）10日於北京人民大會堂會面。（資料照，中國國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今（12）日下午結束訪中行程，中共台辦也在上午宣布10項「惠台」政策措施。前民進黨中執委洪智坤對此形容，這份大禮包實質上是國民黨此次赴中配合演出的「演出費」，不僅政治賞賜意味濃厚，更顯示出中共強勢介入台灣政治、主導國共平台的企圖；鄭麗文也並非首位被中共粗暴中斷直播發言的國民黨政治人物。

洪智坤今天在臉書發文表示，如他前天提醒，看到中共國發改委主任鄭柵潔上桌，必然會發「大禮包」，只是今天公布的惠台10項政策，和2018年「惠台31條」與2019年「惠台26條」有明顯的差異，是強勢主導的政治賞賜，是中國國民黨這次到赴中的「演出費」。能不能落實，是另外一回事。

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洪智坤指出，中共開宗明義設定的框架就是：國共黨對黨機制、九二共識反對台獨的政治基礎，強勢介入島內政治的企圖很明顯。

洪智坤提到，賴清德總統對於鄭習會的反應是謹慎的，至今只有「妥協不會換來和平」，他的謹慎來自於尚未進行的「川習會」，對美中台與兩岸的影響更大。但是，賴清德終究要回應美國所提「敦促北京當局應與台灣展開有意義的對話」。另外，他之前拒絕與鄭麗文見面，未來要不要與在野黨魁會談也是重點，川習會還是最大的變數。

針對鄭麗文此行受到什麼規格的禮遇，洪智坤分析，在中共看來，她就是很配合的演員，中共官媒報導人民大會堂「習鄭會」的畫面，鄭麗文在謙恭傾聽後，吹捧「習總書記成就非凡持續騰飛」、「十五五規劃開局值得期待」，然後，沒有了。如此傑出的表現，給點「演出費」是當然的。

至於鄭習會期間直播遭粗暴中斷一事，洪智坤直言，中共畢竟是強勢的，現場工作人員立刻驅趕記者，鄭麗文後半段的直播粗暴中斷。而中共如此強勢而粗暴中斷國民黨領導者發言的情況也並非個案，過去朱立倫、馬英九也曾遭到同樣待遇，包括2015朱習會、2015馬習會、2024馬習二會，「因此鄭麗文也不必太尷尬，馬英九曾經被中共的鐵拳暴揍兩次。」

最後洪智坤說，這種可以事前協調的技術性問題，中共偏偏要在眾人面前呈現，只有一個政治訊息：「所謂國共平台，就是共產黨主導的平台。」

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