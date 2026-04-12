中共提惠台10措施 台中議會國民黨團：交流總比交戰好

國民黨中市黨團書記長李中表示，兩岸交流比交戰好。（記者蘇金鳳攝）

鄭習會結束，針對中共今（12）日宣布的10項兩岸善意措施，台中市政府不回應，中市議會國民黨團書記長李中則表示，「是好事」，雙方有交流、有交談，總比交戰要好，兩岸一起賺錢拼經濟，有什麼不好？呼籲政府應善意回應。

台中市政府不回應

鄭習會落幕，國民黨主席鄭麗文今返國，中共提出十項措施，李中表示，鄭習會落幕，中共針對台灣提出10項善意措施，對雙方都有利。他並舉例，青年交流、文化交流及觀光旅遊的開放，對台灣旅遊市場可帶來利多；開放兩岸航班與金馬通水通電等，可帶來許多便利。

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李中表示，至於開放農漁產品展銷，雖有檢驗符合標準等前提，但台灣農漁產外銷到世界各國販售本來就應該符合該國檢驗標準，台灣應努力提升農漁產品質、符合國際檢驗標準，中共開放此展銷，是讓台灣農特產有更多機會開拓中國市場，這是好事。

李中強調，中共此舉釋出善意，台灣政府應該也有善意回應，他呼籲民進黨政府不要一味的說風涼話，更應藉由鄭習會開啟的交談、交流，降低兩岸敵對氣氛，兩岸一起發財，應該是好事。

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