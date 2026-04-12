為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共提惠台10措施 台中議會國民黨團：交流總比交戰好

    2026/04/12 17:07 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市黨團書記長李中表示，兩岸交流比交戰好。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨團書記長李中表示，兩岸交流比交戰好。（記者蘇金鳳攝）

    鄭習會結束，針對中共今（12）日宣布的10項兩岸善意措施，台中市政府不回應，中市議會國民黨團書記長李中則表示，「是好事」，雙方有交流、有交談，總比交戰要好，兩岸一起賺錢拼經濟，有什麼不好？呼籲政府應善意回應。

    台中市政府不回應

    鄭習會落幕，國民黨主席鄭麗文今返國，中共提出十項措施，李中表示，鄭習會落幕，中共針對台灣提出10項善意措施，對雙方都有利。他並舉例，青年交流、文化交流及觀光旅遊的開放，對台灣旅遊市場可帶來利多；開放兩岸航班與金馬通水通電等，可帶來許多便利。

    李中表示，至於開放農漁產品展銷，雖有檢驗符合標準等前提，但台灣農漁產外銷到世界各國販售本來就應該符合該國檢驗標準，台灣應努力提升農漁產品質、符合國際檢驗標準，中共開放此展銷，是讓台灣農特產有更多機會開拓中國市場，這是好事。

    李中強調，中共此舉釋出善意，台灣政府應該也有善意回應，他呼籲民進黨政府不要一味的說風涼話，更應藉由鄭習會開啟的交談、交流，降低兩岸敵對氣氛，兩岸一起發財，應該是好事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播