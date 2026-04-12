外籍幫傭新制明上路 民進黨團：是補位不是取代

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

外籍幫傭新制本月13日上路，勞動部放寬規定，家中有12歲以下兒童的家庭即可申請外籍家事移工。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（12）日表示，這項政策的推動，是回應社會結構變化下的實際需求，尤其在雙薪家庭與育兒壓力持續增加的情況下，政府有責任提供更彈性的支持工具。

莊瑞雄指出，自開放「12歲以下子女家庭可申請外籍幫傭」政策公布後，已有相當多雙薪育兒家庭向行政部門表達明確需求，反映出家庭在照顧與家務分工上的現實壓力。因此，新制如期於4月13日上路，具有其必要性與社會基礎。

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他強調，外籍家庭幫傭在制度中的定位非常清楚，是作為家庭的「家務幫手」，並不會取代既有的公共托育政策。政府推動這項措施，是在既有托育與照顧體系之外，提供家庭多一項選擇，讓整體照顧支持更加多元與彈性。

針對部分民間團體提出的疑慮，莊瑞雄表示，民進黨團強力要求勞動部針對外界關切事項，設計包括勞動條件保障、制度管理與配套機制在內的相關措施，降低對本國勞工就業、市場結構及制度運作可能帶來的衝擊，並強化整體制度的穩定性。

莊瑞雄指出，民進黨團的態度很清楚，支持政策回應社會需求，同時也會持續監督行政部門，確保相關制度在推動過程中，兼顧勞工權益與社會公平。他強調，政策上路並非終點，而是開始，未來必須透過滾動檢討與即時修正，讓制度持續優化。

他進一步說，政府在推動相關政策時，應同時把握3個原則，第一，保障本國照顧服務人員的就業權益；第二，確保外籍勞工的勞動條件與人權受到完整保障；第三，建立透明、可監督的制度運作機制，讓社會可以共同檢驗政策成效。

莊瑞雄呼籲，社會各界理性看待政策推動，在回應需求的同時，也共同監督制度落實，讓台灣的照顧體系走得更穩、更長遠。

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