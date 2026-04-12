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    首頁 > 政治

    至今還是深信「我們木可的錢」 朱蕙蓉酸：誰來救救陳佩琪！

    2026/04/12 17:02 即時新聞／綜合報導
    朱蕙蓉表示，誰來救救至今還是深信「我們木可的錢」的陳佩琪。（資料照）

    朱蕙蓉表示，誰來救救至今還是深信「我們木可的錢」的陳佩琪。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，完整判決書於10日公開，認定「木可小物」是政治獻金，並非商業行為。對此，民眾黨創黨黨員朱蕙蓉表示，誰來救救至今還是深信「我們木可的錢」的陳佩琪，直呼，「問題從來不在於『能不能賣小物』，而是在『身分』與『法律紅線』」。

    朱蕙蓉在臉書發文表示，「木可公關有限公司」如果負責人是一般平民，或是柯氏夫妻退休後自食其力開創新天地的副業，那絕對沒問題。但問題是，當時陳佩琪仍具公職身分，柯文哲是已登記在案、正積極角逐大位的總統候選人，既然身在政壇，就必須受《政治獻金法》與相關廉政倫理的約束。

    朱蕙蓉指出，柯文哲將木可公司「營利單位」直接設在總統競選總部內，利用支持者的政治熱情轉化為私人公司的營收，這在法律與社會觀感上，就是明擺著的「公私不分」。

    至於陳佩琪糾結的明星肖像權，那是一種純商業行為，但政治人物的肖像權授權給「自己人」的公司來賺支持者的錢，這叫變相洗錢與規避監督。

    朱蕙蓉批評，法律條文寫得清清楚楚，怎麼就是聽不進去？這邏輯壞掉的程度，看來比李貞秀還讓人頭痛。直呼，「素養與底蘊果然是裝不出來，或是只好不演了？怎麼會開口就只剩傲慢與法盲？或許，只是苦了那些還在幫妳『神功護體』的小草們以及堅守崗位卻岌岌可危的幕僚們？」

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