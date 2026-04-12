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    首頁 > 政治

    林佳龍：台灣願助瓜地馬拉發展半導體、參與美方推動港口建設計畫

    2026/04/12 16:19 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍接受瓜地馬拉媒體專訪強調，台灣將持續支持瓜國既有計畫，包括基礎建設與提升人民福祉的專案，並已表達參與美方規劃推動港口建設計畫的意願。（圖擷取自瓜地馬拉媒體La Hora）

    外交部長林佳龍接受瓜地馬拉媒體專訪強調，台灣將持續支持瓜國既有計畫，包括基礎建設與提升人民福祉的專案，並已表達參與美方規劃推動港口建設計畫的意願。（圖擷取自瓜地馬拉媒體La Hora）

    外交部長林佳龍日前接受瓜地馬拉媒體「La Hora」專訪，他指出，台灣願分享自身發展成功經驗，協助瓜地馬拉發展半導體相關產業，並指出在全球供應鏈重組之際，正出現難得的「機會之窗」。林佳龍同時強調，台灣將持續支持瓜國既有計畫，包括基礎建設與提升人民福祉的專案，並已表達參與美方規劃推動港口建設計畫的意願。

    林佳龍回顧台瓜近年在半導體領域的合作進展，指出台灣持續接受瓜地馬拉各大學學生來台深造，並肯定瓜國舉辦首屆半導體論壇，討論數位治理與科技發展議題。他表示，台灣鼓勵瓜地馬拉發展半導體相關產業，例如人工智慧（AI），「在全球供應鏈重組的時刻，這正是一個機會之窗」。

    林佳龍指出，瓜地馬拉地理位置鄰近美國，應審慎評估半導體產業的發展機會。我國工業技術研究院（ITRI）院長曾訪問瓜國並就產業發展情況進行診斷分析，相關半導體合作構想已逐步形成，並將成為未來發展的路線圖；除了高科技產業，瓜地馬拉在觀光產業同樣具備發展潛力。

    林佳龍也提及，瓜地馬拉政府去年與台灣共同宣布推動「晶片之路」（La Ruta del Chip）計畫，由瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）與台灣總統賴清德簽署「半導體合作意向書」，他表示，台灣將持續支持相關計畫，並鼓勵瓜國透過提供投資誘因吸引台灣企業進駐，成為投資目的地。

    談及民主發展與區域情勢時，林佳龍表示，台灣長期面對來自中國的持續壓力，「台灣社會長期於危機中求發展，因此台灣人民與政府都持續力爭上游」，他也提到，今年適逢台灣總統直選滿30週年，儘管面臨艱難處境，台灣仍展現高度民主韌性，並維持穩定的經濟發展，造福社會與人民。

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