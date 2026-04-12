轟國共「假惠台真害台」！ 吳思瑤：年底大選是台灣價值vs.共產黨

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

首次上稿 15:47

更新時間 16:25

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，再次重申是對選舉的「大利多」；中共中央台辦今隨即宣布10項惠台措施，提出以反對「台獨」政治基礎前提，開放台灣農產品及食品輸入中國、優惠台商赴中投資等。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，鄭麗文路線就是習近平意志，「假和平真投降」、「假惠台真害台」，共產黨以惠台措施力助國民黨，年底大選恐淪台灣價值與共產黨的對決。

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吳思瑤指出，鄭麗文路線是票房毒藥，國民黨要照單全收？國民黨已經淪為共產黨駐台支部，鄭麗文路線就是習近平意志，「假和平真投降」、「假惠台真害台」，鄭麗文只有個人之私、政黨計算而無國家大義。以讓渡主權、讓中華民國歸零的代價，換來高風險低誠信的「空心大禮包」，國民黨恐怕未見其利先受其害。

「空心大禮包是成年老梗，黔驢技窮還有市場？」吳思瑤質疑，國共近來共謀政治利益，中方奉送的伴手禮都是換湯不換藥，此次習鄭會10大惠台方案也是老掉重彈，顯見中方要買通台灣的伎倆已近乎黔驢技窮。

吳思瑤批評，毫不掩飾的介選本質，人民豈會輕言上當？鄭麗文行前行後都直言不諱是習鄭會將是選舉利多，顯見共產黨以惠台措施力助國民黨，毫不避諱公然介選。年底大選恐淪為台灣價值與共產威權的對決，台灣社會應建立更強大的反中介選抗體。

除了介選，吳思瑤示警，中共更企圖長臂管轄，單方面介入台灣內政，架空台灣公權力。國共交換的從金廈共用機場&四通、客運直航、漁業管理、農產品及食品檢驗、觀光開放等事項，都跳過政府公權力，不只毫無法治基礎，更暗藏製造國安破口的禍心，絕不是中方說了算。

吳思瑤強調，中國政府無誠信、惠台政策高風險，台灣社會還會買單？10項惠台措施不過是換湯不換藥的老戲重唱，況且以中國說翻臉就翻臉，「今天開放明天封鎖」的黑紀錄，台灣社會及產業不會再輕信買單。

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