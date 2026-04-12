列藍白大咖「蹭印度」事蹟！李正皓：現在嫌噁心落後笑死人

2017年3月31日，時任台北市長柯文哲一早展開印度文化之旅，參訪甘地紀念館。（北市府提供）

勞動部長洪申翰日前透露，首批印度移工最快將於今年底引進，此舉再度挑起社會熱議與部分民眾反彈，國民黨立委王鴻薇也表態反對，要求勞動部收回成命。對此，政治評論員李正皓於臉書發文火力全開，翻出藍白陣營大咖過去與印度交流的往事，諷刺兩黨政治人物過去「蹭印度蹭比誰都兇」，如今卻轉頭質疑印度「多噁心、多落後」，吃相相當難看。

針對引進印度移工一事，李正皓今天發文 表示，民眾黨創黨主席柯文哲堪稱「全台最大印度粉」。柯文哲擔任台北市長期間，不僅釋出獎勵旅遊方案吸引印度人來台觀光，2017年也曾赴印度舉辦「台北之夜」，更將參訪行程比喻為「西天取經」，甚至稱甘地的非暴力精神為「印度版白色力量」，並於2018年提議引進印度生來台求學工讀。他狠酸，「你們的創黨精神『白色力量』是學印度人的，能粉印度粉成這樣真的不常見，草仔，要轉彎趕緊轉彎，現在還來得及！」

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此外，李正皓也點名國民黨多位政治人物，包括台中市長盧秀燕曾臉繪印度圖騰，要讓大量印度人到台中觀光；台北市長蔣萬安曾提議與印度城市成為姊妹市；時任新北市長朱立倫也曾熱情參與印度文化節踩街遊行、2014年也曾自費休假前往印度見台商，讓李正皓不禁笑虧「愛跟印度人開pa」。他更翻出2017年國民黨立委羅智強的粉專讚數來源被爆出第五名正是印度。

最後，李正皓直言，「說實話，我也沒有認為台灣一定要印度移工啦，政策有爭議就暫緩但藍白怎麼可以難看成這樣，平常蹭印度蹭的比誰都兇，現在在那邊說印度多噁心、多落後，笑死人。」

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