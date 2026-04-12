鄭習會後拋「惠台10項」助攻選情？ 馬依翔：主權換選票的政治詐騙

中國國民黨黨主席鄭麗文日前出席鄭習會後記者會。（資料照，中國國民黨提供）

備受各界關注的國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平「鄭習會」日前落幕，而中國中央台辦今宣布「惠台十項」，範圍涵蓋兩岸直航、國共交流、台灣農漁產輸中及滬、閩旅台等措施。對此，台灣基進秘書長馬依翔批評，中共以經濟誘餌、基建陷阱聯手在地協力者統戰，干預我今年底九合一選舉，就是一場以主權換選票的「政治詐騙」。

馬依翔首先指出，鄭麗文10日在鄭習會中稱「未來當主人將邀請習近平訪台」，此話已等同向北京遞交總統大選「投標書」，公開乞求獨裁者為其個人政治野心背書；不僅是向國際社會釋放「台灣主權可私下交易」的錯誤信號，使我國家尊嚴淪為政客競逐權力的墊腳石。

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無獨有偶，中共中央台辦今再授權官媒發布「惠台十項措施」，馬依翔示警，前述承諾中的基礎建設陷阱，也就是福建沿海與馬祖水、電、氣、橋「四通」，不只是讓我國外離島能源、電力等命脈被中國死死掐住，甚至在金廈共用翔安機場後把「領空管理權」拱手讓人，國安破口大開；中共此後更可迫台親中，甚至啟動干預年底地方九合一選舉的「特洛伊木馬」策略。

馬依翔直言，此時公布的「惠台十項」，即是中共對我年底九合一選舉的精準打擊。他分析，中共擬藉金馬基礎建設、農產紅利收買地方組織，在選舉前後營造「唯有投親中派，才有水電、機場與生計」的恐懼氛圍，測試選民的中國依賴度；然而，中共至今的相關承諾僅止於「口惠」而無落實誠意，日後更不排除用「偽科學理由」嫁禍我政府，以操作仇恨論述介選。

馬依翔提醒，中美前邦交國宏都拉斯與我斷交後，中國曾對其承諾的白蝦進口至今仍未兌現，親中的南韓總統李在明，換不來中國實質解除「禁韓令」；而我國農業過去也已歷經鳳梨、石斑魚說禁就禁的政治操作，呼籲大眾看清中國的假面具，絕不能讓金馬命脈乃至整場民主選舉，葬送在中國這場口惠不實、包藏禍心的政治騙局。

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