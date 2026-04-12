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    首頁 > 政治

    「鄭習會」帶來選舉利多? 柯志恩：還要觀察 對話總比對抗好

    2026/04/12 14:32 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩（左）表示，「鄭習會」會不會是選舉利多，還要觀察，但「對話總比對抗」好。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩（左）表示，「鄭習會」會不會是選舉利多，還要觀察，但「對話總比對抗」好。（記者葛祐豪攝）

    國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後，再次重申是選舉的大利多，且會化為選票；對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，「鄭習會」會不會是選舉利多，她認為還要觀察，但也證明她一再說的「對話總比對抗」好。

    鄭習會已於10日落幕，鄭麗文在會後記者會宣稱，這是選舉的大利多，過去4個多月，百工百業來看她，大家都紛紛表達對兩岸和平交流的高度期待，不希望看到台灣下一代上戰場，「這些都會化為選舉的選票」。有兩件事情可以化為選票，第一是百工百業對兩岸交流的高度期待，第二是人民不希望台灣的下一代必須上戰場。

    柯志恩認為，「鄭習會」後，對岸宣布十項惠台政策，不可否認，在高雄民進黨的刻意政治宣傳下，的確會有部分民眾對鄭主席訪陸感到憂慮，但地方選舉重視民生經濟，「鄭習會」會不會是選舉利多，她認為還要觀察，但也證明她一再說的「對話總比對抗」好。

    柯志恩表示，鄭麗文主席這次出訪，大家透過媒體報導，都很清楚的看到，國民黨不斷在向陸方傳遞台灣社會對兩岸和平與民生、經濟等方面交流的呼籲與期待，也獲得正面回應。

    柯說，但同一時間，也看到民進黨的政治人物，是如何用各種語言去醜化、攻擊國民黨這次的交流，「證明民進黨自己沒辦法處理不了兩岸，就先抹紅別人，民進黨拿不出辦法，就把交流講成危險!」

    她指出，過去在馬政府時期，兩岸有緊密的經貿合作交流，但民進黨上台後，近年陸方也常片面取消台灣農漁產品的輸入，確實造成我們農漁民的一些怨言與不滿。因此她也呼籲，兩岸若能透過這次鄭主席的機會破冰，重新展開各類包括經濟、民生議題的交流，陸方提出的政策應該不受政治因素影響，必須長期穩定，而非短期效益，如此一來，兩岸的交流合作才能走得長遠。

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