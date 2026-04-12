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    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「鄭習會」將化為選舉選票 蘇巧慧重申兩岸交流2前提

    2026/04/12 14:32 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧（相擁者右1）今表示，只要在不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權的2個前提下，兩岸任何正向的交流，相信國人都會樂見。（記者黃政嘉攝）

    民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧（相擁者右1）今表示，只要在不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權的2個前提下，兩岸任何正向的交流，相信國人都會樂見。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」會後記者會宣稱，這是選舉的大利多，過去4個多月，百工百業來看她，表達對兩岸和平交流的高度期待，不希望看到台灣下一代上戰場，「這些都會化為選舉的選票」；民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧今回應重申，只要在不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權的2個前提下，兩岸任何正向的交流，相信國人都會樂見，但中國的軍機與軍艦仍舊侵擾台海周遭，這對兩岸沒有好處。

    鄭麗文認為，「鄭習會」過後，有2件事情可以化為選票，第一是百工百業對兩岸交流的高度期待，第二是人民不希望台灣的下一代必須上戰場。

    蘇巧慧表示，只要在不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權的2個前提下，兩岸任何正向的交流，相信國人都會樂見，但她也指出，直到今天，中國的軍機與軍艦依然持續侵擾台海周遭，這對台灣民主與兩岸交流沒有好處。她強調，希望兩岸威脅少一點、紛爭少一點，一起為民主與人民生活努力。

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