惠台措施吸選票？謝龍介認選民會懂 陳亭妃：糖衣毒藥

鄭習會後10大惠台措施引發選戰效應，藍綠說法分歧。（資料照）

鄭習會後，中共中央台辦今宣布10項惠台措施，鄭麗文也重申是選舉大利多。國民黨台南市長參選人謝龍介認為，中間選民能感受到和平是有機會實現的；民進黨台南市長參選人陳亭妃強調，小心包著糖衣的毒藥。

鄭習會10日落幕，國民黨主席鄭麗文宣稱是選舉的大利多，過去4個多月，百工百業來看她，都紛紛表達對兩岸和平交流的高度期待，不希望看到台灣下一代上戰場，「這些都會化為選舉的選票。」

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是否真能為藍營帶來正面選票效應，謝龍介說，鄭的論述具有歷史感及國際視野框架；習總書記則展現近多年來、最溫和柔軟的措語，可看出這次和平的主題，兩岸都有努力在推進，相信中間選民可以感受到和平是有機會實現的，需要為政者更多的善意及努力，民進黨自己不願做、不肯做，至少也不需要再讓台海加深敵意、升高風險，相信民眾都會看在眼裡。

陳亭妃透過服務處表示，小心包著糖衣的毒藥，鄭麗文自我催眠的說法，除了矮化自己以外，台灣人民也絕對無法認同，「尤其中國的糖衣毒藥對台灣一點幫助都沒有，哪來的選舉利多？鄭麗文根本就是自欺欺人。」

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