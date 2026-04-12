藍營彰化縣長提名之爭3人連署反空降 蕭景田這樣說

縣府參議柯呈枋（左起）、立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章，3人共同連署建請黨中央從3人中徵召擇優參選縣長，以利2028總統大選佈局。（民眾提供）

國民黨彰化縣長提名之爭，過程宛如八點檔，情節高潮迭起，今（12日）天立委謝衣鳯、參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，已在前（11日）天共同簽署連署書，呼籲國民黨中央回歸在地徵召原則，從3人中擇優提名彰化縣長參選人，對此，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，這是很正面的事，各自表達爭取態度與立場，良性競爭是好事，他平常心看待結果，身為縣黨部主委就是執行者，只要黨中央提名，黨部全力輔選。

蕭景田說，從多人爭取提名參選的跡象來看，這是很正面的發展，這麼多人想要爭取黨內提名，代表大家都看好國民黨繼續在彰化執政的機率高，最後誰會獲得提名，他平常心看待結果，他目前是縣黨部主委，角色不同「我推薦魏平政參選在我當了主任後，就已經是過去式了」當主委前他可以表態推薦，坐上主委之位就是輔選執行者的角色，不能再針對單一人士表態，誰最後出線他平常心看待。

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國民黨彰化縣長提名陷入僵局，外傳黨中央擬徵召前考紀會主委、律師魏平政，引發基層反彈與不安。今天，黨主席鄭麗文結束中國訪問行程返台，彰化政壇隨即傳出謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋3人共同連署，強調彰化選民重視在地連結，避免空降人選導致動員斷層，3人還承諾無論誰獲提名，都將全力整合輔選，以利2028大選布局。

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