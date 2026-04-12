外媒看破北京「惠台」手法：拉攏在野黨、施壓賴政府

中國國家主席習近平（左）與台灣在野黨領袖鄭麗文（右）。外媒分析指出，北京在釋出對台交流措施的同時，持續對賴清德政府施壓，並加強與在野陣營互動。（路透資料照、本報合成）

多家國際媒體分析，中國在台灣在野黨領袖訪中期間釋出一系列交流與經濟措施，但同時持續對總統賴清德政府施加壓力。外媒指出，北京刻意加強與在野陣營互動，並拒絕與執政當局溝通，此舉被視為一種「交流與施壓並行」的對台策略。

針對中國官方週日發布的10項對台交流與經濟措施，主要家國際通訊社在報導中皆未將重點放在政策細節，而是聚焦其背後的政治意圖。中國國台辦發布的措施涵蓋恢復部分城市來台自由行、擴大農漁產品輸中，以及引進台灣影視作品等。

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《彭博》分析指出，這些措施符合北京近期的宏觀戰略：積極拉攏台灣的反對派政治人物，同時持續對賴清德政府施加壓力。報導指出，北京拒絕與其視為「分離主義者」的賴清德對話，導致兩岸官方溝通凍結。如今北京試圖透過探索建立國民黨與共產黨之間的「常態化溝通機制」，被視為在台灣內部製造政治影響力的作法。

《路透》揭露政治前提 讓利需綁定「反台獨」

外媒也看穿了這些經濟誘因背後的政治條件。《路透》特別點出，中國雖然同意建立機制放寬農漁產品的檢驗標準，但明確表示這必須建立在「反對台獨」的政治基礎上。此外，針對中國開放進口台灣影視、紀錄片與動畫的措施，《法新社》與《路透》皆強調了官方設定的嚴格前提。報導指出，相關作品必須符合「導向正確、內容健康」等官方設定的政治與內容標準。

儘管台灣在野黨對這些措施表示歡迎，認為有助於兩岸和平發展，但外媒也提醒國際社會關注台海的真實軍事現況。《法新社》在報導末段指出，在中國宣揚和平交流的同時，北京對台灣的軍事壓力並未減緩，仍持續派遣戰機與軍艦在台灣周邊活動，並定期舉行大規模軍演。

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