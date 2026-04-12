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    首頁 > 政治

    日本東京客家崇正公會舉行懇親大會 賴香伶赴日促進交流

    2026/04/12 13:28 記者張勳騰／苗栗報導
    日本東京客家崇正公會舉行懇親大會，苗栗縣副縣長 賴香伶（右3）等人赴日推廣客家文化，促進交流。（圖由苗縣文觀局提供）

    日本東京客家崇正公會舉行懇親大會，苗栗縣副縣長 賴香伶（右3）等人赴日推廣客家文化，促進交流。（圖由苗縣文觀局提供）

    日本東京客家崇正公會第56屆會員懇親大會今（12）日在東京市舉辦，苗栗縣副縣長賴香伶代表出席，與來自世界各地的客家總會代表及客家僑胞聯繫情誼，並邀請客家戲劇界的天團榮興客家採茶劇團演出答嘴鼓，推廣苗栗縣客家文化及觀光，同時邀請大家來苗栗尞。

    苗栗縣政府文化觀光局指出，俗話說「有日頭的地方，就有客家人」，客家人飄洋過海到世界各地打拚開疆闢土，客家身影遍布各角落，各地都會成立客屬團體，凝聚在地客家鄉親向心力，聯繫海內外客屬團體及僑界情誼。旅日僑胞在1963年成立日本東京崇正公會，是日本最具有歷史規模的僑團之一。

    今年東京客家崇正公會會員懇親大會在東京京王大飯店舉辦，有駐日文化經濟代表處公使周學佑、新竹縣長楊文科、苗栗縣副縣長賴香伶、台灣客家聯合總會總會長邱榮光、全球台灣客家聯合總會總會長黎萬堂、日本台灣友好議員連盟特別顧問小磯明、前眾議院議員龜井亞紀子及僑界代表等貴賓與會。

    賴香伶致詞指出，「世界客家，世界為家」，展現了客家人走向世界的精神，擁有來自世界各地、各行各業菁英的客家人其實可以為客家做很多事，希望大家繼續攜手團結發揮關鍵性的影響力，藉由各平台，凝聚更多資源與力量，為客家族群福祉及經濟發展，讓客家千年萬年，讓世界看見客家，讓客家在各地落地生根、開花結果。

    苗縣府文觀局這次也邀請邀請客家戲劇界的天團，苗栗縣無形文化傳統藝術保存團體-榮興客家採茶劇團在大會演出「答嘴鼓」-逛花燈，展現苗栗推廣客家文化的成效。

    日本東京客家崇正公會舉行懇親大會，邀請客家戲劇界的天團榮興客家採茶劇團演出答嘴鼓，推廣苗栗縣客家文化。（圖由苗縣文觀局提供）

    日本東京客家崇正公會舉行懇親大會，邀請客家戲劇界的天團榮興客家採茶劇團演出答嘴鼓，推廣苗栗縣客家文化。（圖由苗縣文觀局提供）

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