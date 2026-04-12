「鄭習會」可換選票？ 李四川陣營：兩岸措施有助和平皆正面看待

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今天回應，有助於兩岸和平的措施，都正面看待，也希望朝野政黨能一起努力，以確保和平及人民利益為優先。（記者羅國嘉攝）

「鄭習會」已於10日落幕，國民黨主席鄭麗文稱此行有2件事情可化為選票，包含百工百業對兩岸交流的高度期待、人民不希望台灣的下一代必須上戰場。對此，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今天回應，有助於兩岸和平的措施，都正面看待，也希望朝野政黨能一起努力，以確保和平及人民利益為優先。

鄭習會已於10日落幕，鄭麗文在會後記者會宣稱，這是選舉的大利多，過去四個多月，對百工百業來看，大家都紛紛表達對兩岸和平交流的高度期待，不希望看到台灣下一代上戰場。「這些都會化為選舉的選票」。因此，鄭麗文認為，鄭習會過後，有2件事情可以化為選票，第1是百工百業對兩岸交流的高度期待，第2是人民不希望台灣的下一代必須上戰場。

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李四川競選辦公室指出，確保和平才能讓台灣遠離戰爭，也是維繫國家安全及台灣民主、自由、繁榮的關鍵。對台灣的民生、經濟、產業有幫助，有助於兩岸和平的措施，都正面看待，也希望朝野政黨能一起努力，以確保和平及人民利益為優先。

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