「鄭習會」帶來選票利多？藍委楊瓊瓔：大台中產業全面起飛

國民黨立委楊瓊瓔。（資料照，記者蔡淑媛攝）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦今（12）日宣布10項惠台措施，國民黨立委楊瓊瓔表達高度期待與支持。對於是否能為藍營帶來正面的選票效應，楊瓊瓔認為，這十項政策不僅是兩岸重啟對話的象徵，更是實實在在的民生利多，從恢復上海與福建居民赴台自由行到兩岸客運直航的全面正常化，每一項都精準擊中大台中基層經濟的轉型痛點。她強調，台中作為台灣重要的產業與農業重鎮，必須搶先佈局，讓和平紅利轉化為基層百姓口袋裡的薪資與商機。

楊瓊瓔分析，這十項新政策構築了一個全方位的經貿互補框架。首先，透過建立國共兩黨常態化溝通與青年交流機制，為兩岸穩定奠定基礎；緊接著，從民生最關心的「食」與「行」著手，不僅計畫推動福建與金馬的「四通」，更宣布優化台灣食品企業註冊、建立農漁產綠色通道，並提供台灣漁船卸貨與銷售的便利。此外，政策還延伸至產業端的支持，包括為中小微企業新設小額交易市場、放寬影視文創輸出，以及最重要的——恢復上海及福建居民自由行與擴大直航城市。這套涵蓋溝通、觀光、農漁、經貿與文創的組合拳，無疑為台灣基層產業注入了強心針。

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針對大台中的發展藍圖，楊瓊瓔進一步提出深度結合的觀點。她表示，台中清泉崗機場與台中港擁有「雙港」優勢，首波開放上海與福建自由行後，台中應立即爭取恢復更多對點直航，讓觀光客能直接降落台中，探索大台中壯麗景色，享受城市美食之旅。對於大台中的果農及糕餅業而言，農漁產輸入便利化與食品註冊優化更是盼望已久的甘霖，這意味著台中的柑橘、甜柿與水梨、太陽餅、鳳梨酥等糕餅將能更順暢地進入大陸廣大的內需市場，解決過去檢疫不透明造成的損失，實質增加基層農民、糕餅業的收入。

在產業轉型方面，楊瓊瓔特別看好針對中小微企業設立的對台交易市場政策。她指出，大台中地區是全球精密機械與傳統產業的聚集地，許多充滿生命力的微型企業與文創工作室，過去苦於跨境成本過高，如今若能藉由政策扶持降低進入門檻，將能讓「台中製造」透過小額交易與影視輸出政策，在大陸市場建立更強大的品牌影響力。楊瓊瓔承諾，未來將在國會積極監督相關部會落實行政對接，目標強化民生經濟發展。

最後，楊瓊瓔感性地強調，穩定兩岸局勢就是最好的民生政策。她認為，百姓要的不過是安居樂業，而這次十項政策帶來的和平曙光，正是一次讓大台中基層產業「動起來」的絕佳契機。她呼籲政府應以民為本，積極回應這波善意，與地方政府通力合作，讓這十項惠民措施能真正用來幫助台灣相關產業。

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