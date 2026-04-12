中共祭惠台10措施 馬依翔：「引君入甕」欺騙台灣人

國民黨黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會晤，而中共中央台辦今宣布10項惠台措施，引發議論。（資料照，中國國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國共統一戰線合流，中共中央台辦今宣布10項惠台措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門翔安機場，建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台等。對此，台灣基進秘書長馬依翔直言這些經濟紅利是「引君入甕」、以偽紅利對我主權下毒，完全在欺騙台灣人。

國民黨主席鄭麗文7日率團赴中參訪、預計今（12）日下午搭機返抵桃園機場，而在10日「鄭習會」後，中共中央台辦今日上午授權官媒《新華社》發布10項惠台措施，除堅持「九二共識」、反對「台獨」外，亦包含國共常態化溝通機制，青年雙向交流平台；並推動開放滬、閩赴台旅遊，兩岸直航正常化、鬆綁兩岸農漁產品管理等。

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針對中共上述10項經濟紅利，馬依翔認為，這是北京當局讓鄭帶回來的毒藥陷阱，以經濟利多的「偽命題」，進一步掌控台灣，完全是在欺騙台灣人。他更直言，歷史早已證明中共給予的紅利從非市場導向，而是隨時可以切斷的「政治配給」。

馬表示，過去「中國人不愛吃虱目魚」（學甲契作）的慘痛教訓猶在眼前，這種因政治需求強推的消費完全不具競爭力，是文化誤讀的失敗。其次，中共慣用「先養、後套、再殺」的手段，一旦政治風向不合其意，便以偽科學藉口片面禁運，無論鳳梨、釋迦、石斑魚都是先例，如同斷頭式的經濟脅迫。

對於再度開放中客來台旅遊，馬依翔說，這種中客紅利本質是一條龍式政治買賣，中共一聲令下就能讓台灣業者被「斷水」，無疑是寄生式的觀光水龍頭。最後，馬更提及鄭麗文此次參訪的商飛航太領域，直言中共最終都是要吸納台廠技術、再回頭低價傾銷，達到掏空台灣技術核心的目的，痛批鄭的「經濟對接」，儼然是用主權換取偽紅利，無異於「請鬼拿藥單」。

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