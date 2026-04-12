中共惠台10措施非釋放利多！ 學者：被拒後可製造對立

鄭習會後，中共今日宣布10項「惠台」措施，包括恢復上海、福建居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門機場。（彭博資料照）

鄭習會後，中共今日宣布10項「惠台」措施，包括恢復上海、福建居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門機場。東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這10項措施的核心，不在於釋出利多，而在於中國先對兩岸關係進行政治定調，再透過具體政策逐步落實。此設計不只是為了被接受，而是在被拒絕時，轉化為對台灣政府的政治壓力，塑造「阻礙交流、影響發展」的敘事，進一步在台灣內部製造對立。

中共中央台辦授權發布以下政策措施：一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。三、推動福建沿海地區，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋。四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支援金門共用廈門新機場。五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利。

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六、完善涉台漁業准入管理。七、為符合要求的台灣食品生產企業在中國註冊和台灣食品輸入中國提供便利。八、支持台灣中小微型企業開拓中國市場。九、台灣業者可以多種方式參與中國微短劇創作。十、推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試。

洪浦釗指出，第一項國共常態化溝通機制，就是整套安排的起點。當兩岸互動被明確放進「九二共識、反對台獨」的前提之下，後續所有交流，都不再是中性的，而是沿著這個框架運作。更關鍵的是，這樣的設計不只是為了被接受，而是在被拒絕時，轉化為對台灣政府的政治壓力，塑造「阻礙交流、影響發展」的敘事，進一步在台灣內部製造對立，這才是整套政策真正的目的。

洪浦釗批評，這樣的設計，實際上是在嘗試建立一條繞過台灣民選政府的對話路徑。它的效果不在於短期對話，而在於長期累積一種認知，也就是只要任何願意接受中國政治框架的政黨，都可以成為兩岸互動的載體。這一旦被外界接受，就會對政府在兩岸事務中的代表性與主導性產生結構性影響，這是較為實質的國安疑慮。

洪浦釗分析，在這個前提之下，後續的交流與經貿措施就不難理解。無論是青年交流、影視合作，或農漁產品與中小企業市場開放，都不是單純的交流，而是將政治前提包裹在具體利益之中。這種操作的特徵，是在不直接強調政治條件的情況下，讓參與者逐步進入既定框架。

洪浦釗示警，至於金馬通橋、共用機場與航班安排，則屬於另一個層次的設計。這些措施涉及的已不只是人員往來，而是更深層的連結。一旦推進，影響的不只是交流強度，而可能觸及政府治理與國家安全邊界。

不過，洪浦釗說，這套安排也面臨一個現實限制，因為中國經濟動能下滑，加上全球供應鏈重組，以及台灣持續強化與國際市場的連結，使得這些經濟誘因的吸引力已明顯弱化。因此，這些惠台政策的效果，不一定來自被接受，更可能來自被拒絕之後的政治操作。

洪浦釗分析，換句話說，當台灣政府基於制度或安全考量不予接受時，中國可以進一步將這種拒絕轉化為敘事資源，塑造台灣政府阻礙交流、影響發展的形象，並在台灣內部放大不同路線之間的矛盾。這種反作用力，才是這一波政策真正需要關注的部分。

他提醒，問題不在於要不要交流，而在於這些交流是否已經被納入特定政治框架之中。更需要警覺的，不只是政策本身，而是其在被拒絕後，如何被中共用來影響台灣內部政治與外部認知，這才是這10項措施背後的國安意涵。

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