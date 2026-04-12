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    首頁 > 政治

    中國提10項惠台政策 柯志恩：對高雄較有利的有3項

    2026/04/12 12:49 記者葛祐豪／高雄報導
    中國提10項惠台政策 ，柯志恩認為對高雄較有利的有三項。（記者葛祐豪翻攝）

    中國提10項惠台政策 ，柯志恩認為對高雄較有利的有三項。（記者葛祐豪翻攝）

    鄭習會落幕，中國立刻宣布10項「惠台政策」統戰攻勢，包括推動恢復上海市、福建省居民赴台自由行等；對此，代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩認為，其中對高雄較為有利的為遠洋漁業、農產品開放及上海、福建中客來台自由行3項。

    柯志恩指出，前鎮漁港是全台灣最大的遠洋漁業基地，高雄也擁有完備的冷凍倉儲與加工產業鏈。若對岸願意讓台灣遠洋漁船靠泊，並提供遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，以及為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利，不僅將顯著降低遠洋漁船的作業成本，大陸市場的開放，也能對高經濟價值魚種，如鮪魚、魷魚、秋刀魚產生龐大需求。

    她說，另外高雄農產品近年因為極端氣候及過度依賴內銷市場，導致產銷失衡，若對岸市場重新開放，能為高雄優質農產品如鳳梨、蓮霧等開闢穩定通路，迅速消化產銷失衡之壓力，實質幫助農民增加收入。

    柯志恩強調，上海、福建中客若能來到高雄自由行，除了有助小港機場運量提升，也同步帶動高雄觀光旅宿周邊產業鏈的活絡。

    她表示，高雄有絕佳的觀光與商業資源及條件，能夠與中國市場有更深的交流，「我們都樂觀其成」，不過她還是期待這些惠台政策，能夠不受兩岸政治因素影響而走得長遠，這才是真正造福兩岸民眾。

    「除了陸客，我們也要全世界的客人。」柯志恩強調，我們的產品不只要銷往中國大陸，還要繼續銷往世界各個角落，若她能得到市民信任選上高雄市長，會繼續帶領高雄走向世界。

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