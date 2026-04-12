中共「惠台」10措施是大禮包？ 官員：開開關關養套殺劇本

圖說：國民黨主席鄭麗文在北京會見中共總書記習近平後，中共中央台辦今日宣布推出10項「惠台」措施。（資料照，國民黨提供）

鄭習會後，中共今日宣布10項「惠台」措施，包括恢復上海、福建居民赴台個人旅遊，稱在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，對台灣農漁產品輸入中國提供便利，親中媒體則大肆宣傳是「大禮包」；熟稔中共統戰的官員今日受訪痛批，這個頂多是「開開關關」的養套殺劇本，並不是真誠的大禮包。

官員表示，國民黨主席鄭麗文會見習近平後，中共隨即釋出對台措施，其實就是一個對台統戰融合的劇本，目的也在影響台灣選舉，而且涵蓋的項目都不是什麼新東西，完全就是舊把戲。

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官員批評，這不是什麼真誠、善意的大禮包，因為中共隨時都可能會因為某些政治因素、統戰需要或要影響台灣選舉，逕自取消措施。20年來都是這樣，特別是農漁民和觀光業者須特別小心，不要忘記過去慘痛的歷史教訓。

官員指出，台灣不應該在這樣一個重複的政治操作下仰賴，因為這對台灣整體而言，不論是國安、個別產業、個人利益，都是一個風險。

「中共在做球給國民黨！」官員說，這次完全是透過國共平台，有些內容涉及公權力的事項，必須要由政府處理，政黨不可能取代政府公權力的機制。而且相關法律也強調，可能涉及合作行為都須合法。

官員分析，中共今天所提這些，回顧過去歷史也不陌生，都是用來對付台灣的「經貿武器」，其實就是養套殺的經貿武器，值得社會警惕。現在因為國共領導人會面，這些招數又來了，20年來就是不斷反覆在這些項目關關停停！國人應該理解他們的統戰伎倆，不要再被欺騙。

他強調，兩岸的事一定要透過政府既有機制來處理，才能確保我們整體的利益，才能確保國人所有的福祉和權益。面對中共的統戰操作，重點是國內的政黨不應該迎合這些做法，不是想怎樣就怎樣，凡是涉及公權力的事務，都須依照兩岸條例的相關規範，請在野黨不要知法犯法。

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