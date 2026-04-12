鄭習會後10項「惠台」措施 張麗善：利多且對農民是劑強心針

鄭習會後中共國台辦宣布10項 「惠台」措施，雲林縣長張麗善受訪認為，可輸入農漁產品，對農漁民利多的強心針。（記者李文德攝）

鄭習會後，中共國台辦今（12）日宣布對台10項促進兩岸交流合作的政策措施，其中包含食品產業輸入、輸入農漁產品等項目。對此，雲林縣長張麗善上午受訪表示，過去台灣農產品出口至中國情況多，如能符合中國要求之下，農漁產品就有機會輸出到中國大陸，是利多且對農民是劑強心針。

中共國台辦主任宋濤宣布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中第五項提到，在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利。支持台灣農漁產品參與中國各類展銷會、對接會，拓展銷售管道。

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張麗善認為，中國大陸是全球最大的消費市場，過去在兩岸關係穩定情況下，有大量的台灣農產品大量銷往中國，為農漁民帶來穩定且可觀的收益，後來因為兩岸之間矛盾及對立的，就完全斷了市場。這幾年不斷地朝向日、韓、星馬，甚至中東開發市場。未來如果在符合各方面的要求標準之下，雲林農漁產品有機會輸出到中國， 這完全是利多的機會，讓農漁業發展有出路，對農民是劑強心針。

張麗善表示，過去台灣農產品都有到中國展售，中方對於Made in Taiwan其實非常支持，如果能夠恢復展售會，對於台灣農漁民跟農產品的介紹，可以建立好的平台 。

張麗善再說，雲林縣作為台灣重要的農漁業生產重鎮，比如是鰻魚及台灣鯛產量都相當可觀，因此縣府積極協助業者推動行銷與拓展市場，若未來鰻能順利出口至中國，對漁民生計也會帶來實質幫助，所以出口農魚產品方面，縣府會扮演好檢疫及檢驗的關鍵角色，協助農漁民進一步拓展外銷版圖。

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