鄭習會後中共祭惠台10措施 國民黨團：賴政府應勇敢接球

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國共統一戰線合流，中共中央台辦今日宣布10項惠台措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門翔安機場，建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。國民黨團總召傅崐萁呼籲民進黨政府，應順應民意與國際潮流，勇敢接球、務實回應。當對岸已釋出善意並提出具體政策，政府更應積極規劃配套，包括觀光接待、交通建設、法規鬆綁等，讓10項利多真正落地，轉化為人民看得見的成果。

傅崐萁說，對大陸宣布推出10項對台利多政策表達高度肯定，這不僅是兩岸關係的重要突破，更是國民黨持續努力所累積的具體成果，讓世界清楚看見國民黨有能力為兩岸降溫、為區域和平創造出路。回顧2024年，國民黨率先跨出關鍵一步，他親自率領17位立委訪陸，展開務實交流。正是這樣的堅持，才逐步累積互信，促成今日「鄭習會」後一系列具體政策的落地。這次大陸公布的10項利多措施，正是對國民黨努力最直接的回應，也是對台灣人民最實質的支持。

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傅崐萁指出，重啟上海與福建居民來台自由行，象徵兩岸人員往來正式解凍。這不只是觀光政策，更是民生經濟的關鍵活水。過去幾年，觀光產業陷入寒冬，如今人潮回流在望，旅宿、餐飲、夜市、交通運輸全面受惠，基層經濟將可望快速回溫。其次，推動金門與廈門共用新機場的構想，展現兩岸合作的高度與創新，這將徹底翻轉金門的角色，從過去的戰地前線，轉型為兩岸交流的黃金門戶，帶動交通、觀光與產業同步升級。

在經貿合作方面，傅崐萁表示，多項政策支持兩岸企業深化交流與市場對接。去年台灣對中國大陸出超高達約5兆台幣，顯示兩岸經濟高度互補。如今北京進一步擴大開放，將使台灣企業擁有更穩定且廣大的市場，有助產業升級與就業穩定。青年交流與文化互動的擴大，將從根本強化兩岸新世代的理解與連結。和平不能只靠政治，更要靠人心，唯有讓年輕世代彼此認識，才能讓和平真正扎根。

傅崐萁強調，「鄭習會」豐碩成果，絕非偶然，而是國民黨長期堅持「交流代替對抗」路線的具體展現。當前國際局勢也正在轉變，俄烏戰爭逐步走向緩和，中東局勢亦出現談判曙光。在全球都在尋求和平與穩定的此刻，台海更沒有理由成為衝突熱點。百工百業、全體國人最真實的期待，就是安定生活與經濟發展。

傅崐萁說，國民黨團今日下午將前往接機，迎接鄭麗文訪問團返台。對於其勇敢承擔、積極促成兩岸對話，跨出歷史性的一步，黨團表達最誠摯的敬意與全力支持，這不僅是個人的努力，更是為台灣爭取和平的重要行動。和平從來不是天上掉下來的，而是靠勇氣與行動爭取而來。今天的10項利多，是開始，不是終點。國民黨將持續與人同行，讓台灣在變局中穩健前行，走向一個沒有戰爭陰影、充滿機會與和平的未來。

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