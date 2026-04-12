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    首頁 > 政治

    藍白操作仇恨值致初選出局 戴振博：感謝牽成的老闆柯建銘

    2026/04/12 11:51 記者洪美秀／新竹報導
    藍白加高仇恨值成柯建銘子弟兵戴振博議員初選出局的導火線。（照片取自戴振博臉書）

    藍白加高仇恨值成柯建銘子弟兵戴振博議員初選出局的導火線。（照片取自戴振博臉書）

    新竹市民進黨部今天公布北區議員提名初選市話民調結果，其中立院永遠的總召柯建銘子弟兵，也是去年新竹雙罷領銜人戴振博未能通過初選，據了解，藍白陣營相當關注綠營此次議員初選，更發動只要接到民調電話，策略就是拒訪，讓有效份數不足，再者就是支持除了柯建銘子弟兵戴振博之外的參選人，拉高對戴振博策動罷免高虹安的仇恨值，藉此讓戴振博出局。

    初選未通過的戴振博也在臉書發文提到，感謝牽成的老闆柯建銘和一路並肩作戰的夥伴和志工，讓這段初選過程充滿溫度與力量。雖沒能通過初選，但已打完這場美好的仗，大家都盡力了。並提到許多市民對地方發展的期待與建議，這些聲音他都牢牢記在心裡，未來會持續努力、持續前進，繼續關心新竹市。

    戴振博未能出線，除藍白用力操作仇恨值，也象徵新竹市後柯建銘時代悄悄來臨。過去只要是柯建銘支持的對象，幾乎就是黨內的唯一支持，但此次綠營北區議員初選，戴振博背後是柯建銘所支持，新人林士凱與現任議員楊玲宜背後是前市長林智堅所支持，新人執評委曾國維背後則有綠營湧言會所支持，都是綠營內部重要的派系支持者，而戴振博的出局，也被外界解讀是後柯建銘時代來臨，隨著年輕世代崛起及新竹市藍白合政治勢力操作，綠營北區議員年底提名3席若要3席全壘打，恐怕才是真正的硬仗。

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