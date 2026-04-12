10項惠台政策 饒慶鈴、邱臣遠：對農產有幫助 樂觀其成

國台辦今（12）宣佈「10項惠台政策」，國民黨台東縣長饒慶鈴說，任何能夠擴大農產品銷路、增加農民收益的政策，都樂觀其成。（記者蔡愷恆攝）

鄭習會落幕，國台辦今（12）日宣佈「10項惠台政策」，稱將支持台灣農漁產品，拓展銷售管道。國民黨台東縣長饒慶鈴說，任何能夠擴大農產品銷路、增加農民收益的政策，都是樂觀其成的。新竹市副市長邱臣遠也表示，只要是對產業、農產品、或是對市場民生經濟有幫助的事情，都樂觀其成。

邱臣遠今與民眾黨台北市議員第三選區（松山信義）擬參選人許甫至草埔市場掃街，對國台辦祭出惠台政策，邱說，「交流總比交代好，對話總比對抗好。」也提到，只要是對於我們的產業、農產品、或是對市場民生經濟有幫助的事情，「我想我們都樂觀其成。」

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饒慶鈴與國民黨同選區擬參選人楊智伃同樣到草埔市場與民眾互動。饒接受媒體訪問，被問到惠台政策表示，任何能夠擴大農產品銷路、增加農民收益的政策，「都樂觀其成。」她提到，台東的鳳梨釋迦過去確實經歷過一段比較辛苦的時期，但透過品質的提升跟各方的努力，現在已經慢慢找回市場。

饒慶鈴說，希望兩岸的交流是建基於產業的互惠，不要有太多的政治干擾。只要能幫農民把東西賣出去，不管是哪裡的政策，都會努力去對接跟爭取。

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