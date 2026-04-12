竹市綠營北區議員初選 柯建銘子弟兵戴振博落馬

新竹市綠營進行北區議員初選，民調結果今天公布，其中柯建銘子弟兵也是去年大罷免中新竹雙罷領銜人的戴振博落馬。（資料照）

民進黨新竹市黨部進行北區議員提名初選市話全民調，在緊繃激烈的4搶3中，立院永遠的總召柯建銘助理戴振博落馬，黨部公布的民調結果，第1名是林士凱、第2名是曾國維、第3名戴振博、第4名楊玲宜。由於有女性提名保障，可望由林士凱及曾國維和楊玲宜獲提名參選北區議員。

據悉，去年大罷免期間擔任新竹雙罷領銜人的戴振博雖知名度高，但恐因罷免高虹安的仇恨值高，未能在市話民調中獲青睞。

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民進黨新竹市黨部今天公布北區議員提名民調結果，現任議員楊玲宜拿到376.2275分，新人林士凱拿到711.5801分，戴振博拿到457.8499分，曾國維拿到500.6374分。經綜合民調結果，排序依次為林士凱、曾國維、戴振博、楊玲宜。但因北區有女性保障提名，可望由林士凱及曾國維和楊玲宜獲提名，但仍需由黨部召開執評會公布。

此次民進黨部首次舉行黨內議員提名初選，且包括東區及北區都辦理初選，繼日前公布東區議員初選民調結果，今天北區議員初選也出爐，黨內的初選暫告一段落，預計年月底或5月初正式對外公布年底的黨內議員提名人選。

新竹市綠營進行北區議員初選，民調結果今天公布，其中柯建銘子弟兵也是去年大罷免中新竹雙罷領銜人的戴振博落馬。（資料由民進黨新竹市黨部提供）

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