揭中國惠台措施背後意圖！ 綠委：先表態才能交流？

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦今宣布10項惠台措施，提出堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎前提，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門翔安機場、台灣農產品及食品輸入中國等。對此，民進黨立委陳培瑜質疑，先表態，才交流？表面看起來是生意，實質是在動搖台灣人做選擇的自由。

陳培瑜指出，中國習近平政府要鄭麗文帶回來的「大禮包」乍看很容易覺得都是利多，航班、觀光、農產品、文化合作，好像都回來了。不過，把整份內容拉開來看，其實有一條很清楚的中國前提，所有交流的前提，是台灣人要先接受特定的政治立場。

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「這樣的前提其實才是最危險的！」陳培瑜表示，因為台灣社會一直都很開放，做生意、觀光往來、文化交流，大家都支持。問題從來不在「要不要交流」，而是這樣的交流，能不能穩定？能不能長久？

陳培瑜表示，過去這幾年，大家其實都經歷過，觀光說停就停、農產品說禁就禁、航班說減就減。對政治人物來說，那可能是政策調整；但對很多家庭來說，是訂單不見、收入中斷，是原本規劃好的生活被打亂，「今天讓你賺得到錢，明天也可能讓你全部歸零。」

陳培瑜批評，如果一個市場，是要看對方政治態度才決定要不要開放，如果一份合作，是建立在「你要先表態」的前提上，那它帶來的是極度不確定。這種不確定，最後一定會回到每一個人的選擇上，一開始，是經濟上的選擇；接下來，可能就變成要不要配合某些立場，「久了之後我們還能不能照自己的意思做決定？」

政黨對政黨的溝通機制是有問題的，陳培瑜認為，兩岸關係要怎麼走，這是整個台灣社會的事情，應該透過台灣的民主制度來決定。不是任何政黨，可以在沒有完整民意授權的情況下，先去承接、先去談框架，台灣的未來，台灣人民不能被繞過。

陳培瑜強調，民進黨不反對交流，反對的是要先對中國極權表態，才能交流。同時也反對「今天可以給你，明天就可以收回的狀況；對多數人來說，最重要的是能不能安心生活、能不能穩定規劃未來。如果一個機會，背後綁著高度的不確定，甚至要看政治條件，那風險，其實大家都心裡有數。

她重申，交流可以很多元，但我們更在意的是在任何選擇裡，台灣人是不是還保有決定的空間，而不是把所有決定權都交到中國政府手上。

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