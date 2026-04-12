鄭習會後10項「惠台」統戰措施 學者：政治掛帥、隨時有禁運風險

中國雖「特許」部分鳳梨釋迦的合作社場輸入，但今年調高關稅後，鳳梨釋迦輸中立刻崩盤。（資料照）

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持92共識、反對台獨政治基礎上，提供符合檢疫的台灣農產品輸入便利，提供台灣遠洋漁船停泊碼頭等，國貿學者指出，中國措施意謂政治掛帥，將政治和商業活動混談，可能仍面臨隨時禁運風險。

中國自2021年後屢以不符檢疫標準但又提不出科學證據下禁運我國鳳梨、柑橘類、石斑、鳳梨釋迦等多種農漁產品，並且都未提出科學依據，在我方提出各項精進措施，在兩岸防檢疫平台也都沒回應，之後雖有部分恢復輸入，但僅有中國列冊在內的輸銷名單才可輸入，以鳳梨釋迦為例，雖重新開放輸入，中國今年又提高關稅20%，導致外銷中國的鳳梨釋迦崩盤。

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中國今宣布惠台措施，包含在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利，並稱將支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道，以及研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲上岸碼頭、泊位，為台灣遠洋自捕漁獲物在中銷售提供便利；為符合要求的台灣食品生產企業在中註冊和輸入便利。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，國際農產品貿易商業機制為符合當地檢疫標準就可輸入，但中國卻將「92共識」、「反對台獨」政治訴求當前提，意謂過去明明符合中國檢疫標準的台灣農產品，就是因政治因素被中國市場拒絕，認為若中國市場持續政治掛帥，無法回歸專業跟技術層面考量，當地市場仍有一定隨時被拒絕的風險。

楊明憲指出，中國過去透過「一帶一路」在世界各地建造碼頭港口，如台灣遠洋漁船停泊重鎮模里西斯也有中國建設的港口碼頭，但這些碼頭港口等基礎設施利用率不明，認為中國可能會透過讓台灣遠洋漁船提高這些設施的使用率，而非為台灣漁船再新建碼頭。

楊明憲表示，中國要求台灣食品企業要在中註冊，這意謂就是要求台灣企業必須在當地落地投資，甚至可能會要求必須有在地生產事實，但目前兩岸並沒有達成投資保障協定，包含勞工進用、盈餘分配、公司清算權益保障等都是空白下，中國必須有進一步更確定的承諾並降低我方風險疑慮。

楊明憲表示，台灣希望的是制度化與法制化，兩岸貿易不應有人為或政治風險考量，他強調中國市場當然重要，也應持續經營，但在風險考量下，農產品貿易仍應持續分散市場。

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