鄭習會後10項「惠台」措施 張榮恭：有利兩岸交流、符合台灣期待

國民黨副主席張榮恭（左）去年11月14日在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（資料照，國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國共統一戰線合流，中共中央台辦今日宣布10項惠台措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門翔安機場，建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。國民黨副主席張榮恭表示，有利於兩岸交流合作，尤其符合台灣各界期待，是兩岸關係和平發展的重要助力，非常值得歡迎。

張榮恭說，在國民黨主席鄭麗文即將結束「2026和平之旅」行程之際，宋濤宣布了對台十項措施，包括推動福建沿海地區在條件具備情況下，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道；完善涉台漁業准入管理；為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利；研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場；允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網絡視聽平台播出；推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。

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張榮恭說，以上可以說是大陸方面託鄭麗文的手，送給台灣民眾的禮物，展現了善意和誠意，對台灣完全是利多，是對鄭麗文推動兩岸和平、共同發展的積極回應。

張榮恭說，3月30日鄭麗文在表示欣然接受中共中央與習近平總書記邀訪時，即提出此行目的是「為台海開太平，為民生增福祉」。4月10日「鄭習會」上，習近平四點意見中強調在兩岸關係上「增進民生福祉」。可見兩黨領導人對民生福祉一致重視，並落實在宋濤今天上午的宣布中。

張榮恭指出，猶如2005年連戰先生結束「和平之旅」時，中共中央台辦宣佈三大對台利多措施（開放陸客遊台、十多項農產品免稅、贈送一對大熊貓）一樣，此次宋濤的宣布，是對「鄭習會」所開創的兩岸新局立即性、建設性落實，是在了解台灣各界需求後的回應，體現了對鄭麗文推進兩岸良性互動的成果。中國國民黨對此深表感謝，期盼後續經由兩岸有關方面共同推進落實。

張榮恭說，鄭麗文來訪之前，國民黨持續向中共方面反映了台灣各界對兩岸交流合作的期盼，而這本來就是建立已達21年的國共兩黨溝通平台的義務。且事實上，中央台辦長期以來都在關注台灣各界呼聲，台灣許多行業也持續向陸方反映他們的所需。

張榮恭說，如果民進黨政府仍然抵制大陸的有關措施，甚至再用所謂中共的認知作戰、統戰宣傳等政治語言，來抹黑抹紅所有的兩岸互利尤其對台有利的交流合作事項，就是與台灣民眾利益作對，各界必將做出嚴正評判。

張榮恭指出，國民黨主張「和陸以利民，共榮以興台」。他呼籲民進黨政府為民眾利益著想，朝野就兩岸關係和平發展進行良性競爭，台灣整體利益必將獲得加倍提升。

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