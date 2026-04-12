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    首頁 > 政治

    蘇巧慧板橋青翠市場掃街 主張新世代領導力爭取支持度

    2026/04/12 11:15 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧到板橋市長掃街爭持支持。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧到板橋市長掃街爭持支持。（記者羅國嘉攝）

    新北市長選戰升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（12日）先到板橋翠市場掃街，隨後將南下苗栗，陪同總統賴清德參拜白沙屯媽祖。對此，蘇巧慧表示，新北隊已展開第2輪市場拜訪，透過第一線與民眾互動傾聽聲音，並以滿檔行程展現活力，主打新世代領導力與活力，爭取市民支持。

    蘇巧慧今天在新北市議員石一佑、山田摩衣、戴瑋姍、黃淑君及議員參選人李昆穎、陳俊諺等人陪同到板橋青翠市場掃街、拜票爭取支持度，不少民眾熱情握手、擁抱，蘇巧慧也暖心回應寒暄，現場氣氛熱絡。

    蘇巧慧表示，新北隊在板橋拜訪市場已經是第2輪，來到板橋區，可以看到板橋真的是個充滿活力的地方，也看到在地議員與參選人全員出動，透過第一線的接觸與民眾互動、傾聽聲音爭取支持。

    蘇巧慧提到，自己一早自6點半起接連參與路跑、網球賽、親子活動及市場行程，後續還將出席餐會並前往白沙屯參與媽祖進香，行程滿檔。等一下除了餐會之外，還有下午要去白沙屯跟總統一起，跟媽祖說生日快樂、參與白沙屯媽祖進香。

    蘇巧慧指出，新時代、新世代、新的市長人選，就是希望能有這樣新的觀念，滿滿的活力、有領導力、有協調力，相信是市民對於市長的要求，她會全力做到，爭取最多的肯定。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧到板橋市長掃街與民眾熱情擁抱。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧到板橋市長掃街與民眾熱情擁抱。（記者羅國嘉攝）

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