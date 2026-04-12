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    首頁 > 政治

    尷尬！楊智伃撞見李明璇刻意閃 李明璇只與許甫合照

    2026/04/12 11:23 記者蔡愷恆／台北報導
    國民黨擬參選人楊智伃、國民黨擬參選人李明璇（中）與民眾黨擬參選人許甫（左）今早皆在草埔市場掃街，不過只有李許有互動。（記者蔡愷恆攝）

    國民黨擬參選人楊智伃、國民黨擬參選人李明璇（中）與民眾黨擬參選人許甫（左）今早皆在草埔市場掃街，不過只有李許有互動。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員第三選區（松山信義）選情升溫，藍白陣營內競爭激烈，民眾黨擬參選人許甫今（12）日早上至市場拜票，沒想到國民黨擬參選人楊智伃、李明璇也不約而同現身同一地點，但3人略顯尷尬，匆匆擦身而過，楊智伃與李明璇還似乎刻意互相閃避，只有李明璇與許甫互動合照。

    許甫今天是由新竹市副市長邱臣遠陪同拜票，楊智伃則是有台東縣長饒慶齡助陣深入市場，同樣都到至松山草埔市場，沒想到還碰上另一位有意參選的李明璇。

    楊智伃強調，其實松山信義選區本來就是指標性的一級戰區，這也代表大家都非常重視這個地方的民意，今天一起來到草埔市場，熱鬧是好事，代表大家都很勤奮，國民黨一直以來就是腳踏實地，希望透過實際走入市場，去感受基層的熱情與需求，各黨派都願意來到市場跟民眾互動，對民主政治來說是非常好的良性競爭。

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    楊智伃說，各黨派都願意來到市場跟民眾互動，認為這對民主政治來說是非常好的良性競爭。（記者蔡愷恆攝）

    楊智伃說，各黨派都願意來到市場跟民眾互動，認為這對民主政治來說是非常好的良性競爭。（記者蔡愷恆攝）

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