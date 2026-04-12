小米股價腰斬！鄭麗文接力傅崐萁參訪 專家戳破北京雙重圖謀

立法院國民黨團總召傅崐萁2024年率藍委訪中時，也曾到小米汽車參訪。（資料照，傅崐萁辦公室提供）

國民黨主席鄭麗文訪中行程的壓軸，中方安排參訪「小米汽車」，財經人士發現，立法院國民黨團總召傅崐萁2024年率藍委訪中時，看的就是同一座車廠，然而，過去9個月間，小米市值蒸發逾7000億港幣、股價幾近腰斬，外界不禁質疑，北京此舉是要引誘商談二次西進、協助中國電動車傾銷台灣，還是單純要為中共的「科技形象工程」政治背書？

回顧2024年4月，傅崐萁在中國國台辦副主任潘賢掌陪同下參訪小米汽車工廠，曾盛讚「速度比Porsche快、比Tesla更實用」，還說「要多買幾台回去」。2025年6月小米YU7電動休旅開賣，股價一度登上61.45港幣歷史高峰、市值突破1.5兆港幣，此後獲利持續下滑，去年底小米宣布關閉上千家虧損的「小米之家」，汽車門市人力也從14人縮編為僅剩7人；到今年4月初，小米股價已跌到30元港幣左右，下跌近50%，市值蒸發逾7000億港元。

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財經人士指出，面對如此疲態，北京卻在「鄭習會」後，刻意將鄭麗文的訪團「送進」小米工廠，問題的關鍵不在日暮西山的小米集團，而在於這場參訪背後所服務的雙重政治目的。

財經人士研判，首先是為台商「二次西進」製造輿論基礎，推動台商赴中國投資，是「鄭習會」的核心議題之一，北京的算盤是：藉由讓鄭麗文公開參訪、讚揚中國科技企業，形塑「中國仍是台灣投資沃土」的形象，為台商二次西進鋪路，但現實數據顯示，約三分之一西進的台商企業陷入虧損，如台塑兩年虧損達24億元、台聚年虧14.5億元。

財經人士回憶，去年7月，中國電動車龍頭比亞迪透過代理商，在台北知名米其林台菜餐廳山海樓設宴，出席者包括立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚等人，當時就被立法院民進黨團批評，此舉正是「搞關係、搞關說，達到開後門、鬆綁法令的目的」。

第二，財經人士指出，目前台灣對中國電動車仍設有貿易壁壘保護，中國車企若是以「第三地生產」作為掩護，除了打入台灣市場，未來甚至可能轉口美國。在台美關稅談判的敏感時刻，不僅可能衝擊台灣本土產業鏈，更可能引發國安疑慮與洗產地爭議。

該人士示警，若持續透過政治人物的公開站台，在社會上製造「開放有益」的輿論氛圍，長期而言不排除累積形成政策鬆綁的壓力。財經人士直言「北京的盤算從來不是商業互利，而是借用台灣的政治人物，同時服務其科技形象工程與電動車傾銷的雙重目標」。

財經人士表示，從傅崐萁盛讚、到鄭麗文參訪；從比亞迪米其林夜宴立院高層、到小米汽車廠成為訪中壓軸，這條以「促進兩岸交流」包裝的政治招待路線，正在逐步浮現其輪廓。台商是否應二次西進、台灣是否應為中國電動車打開大門，甚至成為中國洗產地的中轉港口，需要全體國人清醒判斷、守護國家利益。

立法院國民黨團總召傅崐萁2024年率藍委訪中時，也曾到小米汽車參訪。（資料照，傅崐萁辦公室提供）

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