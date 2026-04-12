藍白合4月底定案 蘇巧慧：始終以一對一對決不受影響

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，無論對手節奏如何，自己始終是以「一對一對決」的態勢做足準備，不會受他人步調影響。（記者羅國嘉攝）

新北市長選戰升溫，針對民眾黨新北市長參選人黃國昌拋出藍白整合將於4月底前應會有明確結果。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，無論對手節奏如何，自己始終是以「一對一對決」的態勢做足準備，不會受他人步調影響，民進黨「新北隊」將以長跑的耐力進行短跑般的衝刺，在選前倒數230天內，以務實政策與行動向市民證明。

蘇巧慧今天在新北市議員石一佑、山田摩衣、戴瑋姍、黃淑君及議員參選人李昆穎、陳俊諺等人陪同到板橋青翠市場掃街、拜票爭取支持度，不少民眾熱情握手、擁抱，蘇巧慧也暖心回應寒暄，現場氣氛熱絡。

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有關藍白合將於4月整合。蘇巧慧受訪時抱持樂觀態度，強調每個競選團隊都有自己的風格與節奏，對此表示尊重。新北隊將全力做好自己，因為真的想證明，他們是想為這座城市的進步而努力，希望爭取一個為這座城市服務的機會，和大家一起前進的機會。

蘇巧慧表示，無論是她個人或整個新北隊，都願意接受大家檢驗。距離選舉還有230天，團隊將一步一腳印、以長跑當短跑的節奏全力衝刺，向市民證明民進黨的新北隊值得信賴，爭取支持。

民眾熱情向民進黨新北市長參選人蘇巧慧擁抱寒暄。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋掃街，與民眾、攤商熱情握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

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