讚新北的茶很「有種」 李四川：加強茶產業對外行銷

國民黨新北市長參選人李四川表示，若年底當選新北市長，將加強新北茶產業的對外行銷。（圖擷取自李四川臉書）

國民黨新北市長參選人李四川今天（12日）在臉書發布影片，內容提及日前參訪坪林區的茶葉產業，碰到一群很有想法的年輕人。他表示，新北的茶葉品質優良，若年底可以回到新北市，將盡力推廣包種茶，加強茶產業對外行銷。

李四川在臉書PO文表示，新北的茶很「有種」，是因為背後有一群「有種」的年輕人，坪林茶業的百年品牌，因為有年輕人的加入與在地深耕，才能在既有基礎上，創造出新一代價值，青農為他們的聚點取名「有種茶」，這群年輕人確實「有種」，他更有決心要把這份在地驕傲推向全世界。

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李四川在影片中提到，新北的茶不只到中國很暢銷，到世界各國都一樣，不管到日本、德國或是哪一個國家，每個人拿到茶葉都很高興。

李四川回想，當年在新北市擔任副市長時，有次舉辦包種茶展覽，1名高科技公司的總經理說「我全買」，他說：「不行啦！你把我全買了，展覽3天就沒有辦法了！」後來他請對方下訂單，再把茶葉送過去。

李四川說，以前到坪林都在頒獎，但是他從來沒有喝過第1名的茶，因為聽說在收成的時候，就全部被人家收購走了。他允諾，如果年底可以回到新北市，一定盡全力推廣茶葉，讓新北的包種茶、所有的茶葉產業對外行銷。

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