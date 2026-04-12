鄭麗文37分鐘提26次「習總書記」 民進黨：儼然習辦發言人

民進黨中國部今批評，鄭麗文言必稱「習總書記」，儼然習辦發言人。（圖由民進黨中國部提供）

國民黨主席鄭麗文日前訪中並與中共總書記習近平會面，民進黨中國部今批評，在「習鄭會」後的中外記者會中，鄭言必稱「習總書記」，37分鐘的致詞與回應提及高達25次，平均「每1分半」就要提1次；更引用「習近平金句」多達16次，完全把自己定位為「習辦發言人」，完全忘了自己是台灣最大在野黨的主席。

民進黨中國部指出，鄭麗文訪中的言論令人不寒而慄，不只頻繁引述「習近平金句」、抄滿筆記積極學「習」，更自稱與習的主張「高度契合」，與高達8成拒絕中共「一中原則」與「一國兩制」的台灣主流民意正面「對撞」、徹底違背。鄭麗文稱習近平「正面回應」增加台灣國際空間，實則貼合中共「台灣國際參與須符合一中原則」主張；鄭稱習近平給台灣釋出「重大善意」，卻忽視中共威嚇台灣是現在進行式。

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其次，民進黨中國部質疑，鄭麗文致詞「精準對齊」習近平核心論述、貼合中共敘事框架，包括以「命運共同體」、「中華民族偉大復興」 直接貼合習近平「人類命運共同體」與「中國夢」；讚揚習近平「全面脫貧」、「十五五規劃」，配合中共「以經促統」的統戰策略；宣稱「台海不會成為外力介入的棋盤」 貼合中共「反外力介入」宣傳戰；堅持「九二共識」、反對台獨，完全對接中共的政治紅線與期待；解讀「九二共識」是「兩岸各表一中」 更對準國台辦官網「九二共識」定義。

民進黨中國部批評，鄭麗文從堅持「九二共識、反對台獨」到「全世界都奉行一中政策」，甚至將台海風險歸咎於「台獨」，都完全附和中共敘事；與國台辦主任宋濤會面，兩人談話的AI分析相似度也高達85%到90%，堂堂百年大黨黨主席，卻只會對中共官員鸚鵡學舌。此外，鄭祭拜中山陵時，把孫中山理念跟習近平「民族復興」高度連結，配合中共年度統戰，並多次批評日本，操弄「仇日」民族情緒，迎合中日對立的氣氛。

民進黨中國部強調，習近平不僅明確定義「九二共識」就是「兩岸同屬一中、共謀統一」，還說「不放棄對台使用武力」，要推動「一國兩制台灣方案」，台灣最大在野黨主席，卻跑去說跟習「心靈契合」、自甘淪落為中共的統戰棋子與「傳聲筒」，如果這還不算「矮化主權、出賣國家、消滅中華民國」，到底什麼才算？

民進黨中國部嚴正表示，「習鄭會」試圖用「虛假和平」包裝中共的「戰爭威脅」、用「中華民族」操作「台灣是中國的一部分」漫天謊言，也試圖用「和平框架」與引誘台灣放棄國家主權與尊嚴，更想藉由「九二共識、反對台獨」的政治語言，把台灣鎖進「國際不挺、孤立無援」的陷阱。對於中共的政治前提和統戰陰謀，台灣主流民意早已多次表達強烈反對！無論是鄭麗文或國民黨，都無法代表台灣民意，試圖破壞台灣民主自由現狀的圖謀也不會成功。

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