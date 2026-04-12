柯文哲臉書2千字長文力挺黃國昌 網酸爆：現場的人都沒你打的字多

新北市長參選人黃國昌（右）、創黨主席柯文哲（左）誓師大會11日在三重區向日葵廣場舉行，並與新北市議員參選人高呼勝選口號。（資料照）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨（11）日於三重區舉辦「411讓新北更有型」誓師大會，民眾黨創黨主席柯文哲雖官司纏身，仍親自現身力挺。然而，現場參與人數卻意外引發爭議。網紅「四叉貓」劉宇爆料，活動現場椅子準備約500張卻未坐滿，估計僅300人到場，甚至有工作人員在活動中悄悄收起空椅以防畫面「太難看」。對此，有網友在柯文哲的長篇大論下無情開嗆，直言「現場的人都沒你打的字多」。

柯文哲臉書昨日發布2000多字的貼文感性挺黃，將黃國昌形容為「絕不投降、堅持理想」的戰神，並讚許他在民眾黨逆風時期勇於承諾，是擔任領導人的重要特質。柯文哲強調，黃國昌過去始終站在權力對立面，揭發私菸案、綠電貪腐等多起弊案，若黃當選新北市長，必能落實財政紀律與居住正義。

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柯文哲也提到自己擔任台北市長的經驗，表示當首長一定要有執行力，新北市有400萬的人口，有龐大的行政體系，如果沒有強大的行政力、執行力，這個城市是不容易往前走的，「我們來看一看黃國昌在立法院的表現，他是一個說到做到的人，他不是只有喊口號，他對於我們在2024年總統大選的時候提出的政見，他在立法院真的是一條一條一條地去執行，我們雖然是只有8名立委，可是我們通過的法案，以立委人數來計算，絕對遠遠超過其他兩黨，他是一個只要政策講出來，就會對選民負責到底的人。」

然而，這篇長文引來大批網友冷嘲熱諷，紛紛留言狠酸：「現場的人都沒你打的字多」、「阿北加油！義無反顧再抖內割草一次」、「泡沫黨」、「不會再支持了」、「圖利財團的執行力」、「黃國昌被民進黨看破手腳才被拒於門外，他現在就要跟國民黨吃香喝辣，三個政黨遊走，唯獨民進黨真知灼見」、「人越來越少了，老大！」

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