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    首頁 > 政治

    前北市勞動局長陳信瑜 重返高雄選議員成立辦公室

    2026/04/12 09:00 記者葛祐豪／高雄報導
    陳信瑜辦公室正式成立。（取自陳信瑜臉書）

    陳信瑜辦公室正式成立。（取自陳信瑜臉書）

    曾任4屆高雄市議員的前北市勞動局長陳信瑜，重返高雄選前鎮、小港區議員，昨（11日）成立辦公室，數十位高雄市工運領袖理事長相挺現身，她強調自己是「最懂高雄的資深即戰力」。

    今年57歲的陳信瑜，曾任4屆高市議員（前鎮、小港區）；2020年擔任台北市勞動局長，2022年涉特別費不實遭搜索約談後請辭獲准。

    陳信瑜回來高雄2年多，仍接到不少服務案件，加上鄉親們熱情相挺與鼓勵，打動她再投入市議員選戰的意念。但她今年並未登記參加民進黨黨內初選，地方評估她多少還是會瓜分綠營選票。

    位於前鎮區和平二路204號的陳信瑜辦公室，昨天正式啟用，有數十位高雄市工運領袖理事長相挺現身，前愛走動團契成員也到場祝福，現場人潮爆滿。陳信瑜表示，勞工後援會總會長將由中鋼工會前理事長陳春生擔任。

    陳信瑜強調，她將帶著多屆議員與北市勞動局長的「資深經驗」重回基層，「我不是新手，是能解決問題的即戰力！」不只有熱情，更有解決問題的專業與實力。

    高市前鎮小港區共有8席現任議員，陳致中因案解職後，目前國民黨3席、民進黨2席、台聯1席、無盟1席；民進黨下屆提名3席，初選結果由鄭光峰、吳昱鋒、黃敬雅（婦保）勝出；國民黨剛完成登記作業，雖只提名2人，有蔡武宏、陳麗娜2人登記，但仍有徵召或政黨合作的空間。

    陳信瑜（右）決定再戰高雄前鎮小港議員。（取自陳信瑜臉書）

    陳信瑜（右）決定再戰高雄前鎮小港議員。（取自陳信瑜臉書）

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