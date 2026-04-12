陪小英總統體驗蚵仔寮魅力 賴瑞隆化身叫賣哥

賴瑞隆（左）、蔡英文（中）到蚵仔寮漁市場採買魚貨。（圖由賴瑞隆提供）

前總統蔡英文昨（11）日現身高雄，與民進黨市長參選人、立委賴瑞隆展開1日行程。傍晚2人前往蚵仔寮漁市場親自採買魚貨，並將採購的當季新鮮海產直送店家烹飪，親嚐高雄海味魅力；賴瑞隆感謝小英總統過去對高雄建設的支持，未來接棒陳其邁，會讓大高雄更好。

2人抵達魚市場後，邊走邊買，攤商熱情招呼，蔡英文不時駐足詢問，笑稱「每一攤都想買」；而母親曾於菜市場擺攤的賴瑞隆，更發揮「市場之子」本色，當場幫忙叫賣，吸引民眾爭相合影，攤商也贈送眾多海味，展現高雄人的熱情。

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採買當季漁產後，2人步行至知名店家「海邊的格瓦拉」，請其料理並享用美食，與余老闆及「蚵寮漁村小搖滾」蔡登財創辦人、梓官區漁會理事長孫黃秀英、總幹事張鈞華，交流地方發展經驗。

蔡英文回憶，自己在2015年就曾參與「蚵寮漁村小搖滾」，對居民以音樂凝聚社區的活力印象深刻，這次見到老朋友非常親切。她也說，高雄幅員廣大，38區各具特色與發展需求，需要熟悉地方的首長持續努力，讓城市更加均衡發展、發揮特色。

賴瑞隆表示，「蚵寮漁村小搖滾」自2012年由地方發起，透過音樂讓漁村被更多人看見，不但帶動地方經濟，也已成為在地文化與社區認同的重要象徵，蚵仔寮則擁有「現撈仔」交易量最大的魚市場；他曾任市府海洋局長，未來將打造「漁業高雄隊」，推動智慧漁業與「高雄首選海味」品牌行銷，發展藍色經濟與觀光廊帶，讓世界看見並愛上高雄優質水產。

賴瑞隆強調，過去蔡英文與陳其邁攜手建設高雄，堪稱「英邁黃金組合」。未來若有機會承擔市政責任，會持續與中央合作無間，並匯聚在地立委邱志偉及各團隊的力量，持續為北高雄爭取更多建設。

眾人交流間，一道道現做海鮮料理陸續上桌，酒蒸蛤蜊與汆燙蚵仔肉質細緻，搭配鮮甜的魚湯，蔡英文食指大動，頻頻拿起現煮蛤蜊品嚐，不時點頭稱讚「新鮮最好吃」，並大喊「梓官的海風很舒適!」

蔡英文（中）與賴瑞隆（右二）受到民眾包圍合影。（圖由賴瑞隆提供）

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