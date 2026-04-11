酸政治操作無助預算通過 國民黨：和鄭習會、川習會一點關係都沒有

國民黨主席鄭麗文今天上午率團到北京香山碧雲寺國父孫中山紀念堂拜謁國民黨總理、國父孫中山先生衣冠塚。（國民黨提供）

賴政府提出8年1.25兆元的國防特別預算，鄭習會後傳出，中共高層希望國民黨至少延宕到5月中旬「川習會」後再處理。對此，國民黨發言人牛煦庭說，國民黨本來就有一套審查的節奏和重點，和中共還有鄭習會、川習會一點關係都沒有，之前沒有，之後也不會有。

牛煦庭說，不知道為什麼跟北京突然很要好的媒體，在這幾個月版本改了又改、修了又修，但國民黨的回應始終都沒有改變。面對國防特別條例和特別預算的相關審查，國民黨本來就有一套審查的節奏和重點，包含考量財政的永續、相關資訊的透明、監督，還有彼此之間的折衝跟妥協。「和北京、中共還有鄭習會、川習會一點關係都沒有」，之前沒有，之後也不會有。

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牛煦庭說，國防特別條例馬上就要在立法院進行朝野協商，如果大家希望條例趕快過關，那就回到協商的遊戲規則，看看三黨能不能各退一步、找到共識，這才是特別條例跟後續預算可以順利通過最快的方式，而不是透過胡說八道、各式各樣的「故事」想要去搞政治操作，這樣的政治操作沒辦法幫助預算順利通過，反而可能會製造更多的困擾，希望這些有心人士三思而後行。

而副總統蕭美琴說，自古至今，沒有一個面臨威脅、打壓的國家是透過弱化自己來取得和平，台灣一定要強化自身實力，再次呼籲不分朝野支持軍事預算，支持強化台灣、支持自我防衛的能力。

牛煦庭回應，因應世界格局的快速變化，卻依然期待「民主大聯盟」的外交一邊倒，卻未能降低台海風險，反而變成下一個衝突熱點，請問是哪門子的「實力」？而我們透過對話撐出空間、降低衝突可能、有助管控風險，又豈會是弱化國家？不要預設立場，回歸現實才是正辦。

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