大地主成加分項？ 柳采葳：沈伯洋就是民進黨雙標的照妖鏡

台北市議員柳采葳表示，藍營政治人物家族富裕、就讀復興被稱「貴族」、「不接地氣」，套用到民進黨籍不分區立法委員沈伯洋身上時，大地主居然成為加分選項，民進黨操作令人霧裡看花。（資料照）

民進黨籍不分區立法委員沈伯洋日前在直播節目「加開零食會」提到，五分埔（位於現今的信義區）土地有兩分為其家族所有，凸顯與台北連結緊密，同黨立委王世堅盛讚與台北市淵源很深很好。對此，國民黨籍議員柳采葳表示，藍營政治人物家族富裕、就讀復興被稱「貴族」、「不接地氣」，套用到沈的身上時，大地主居然成為加分項，令人霧裡看花，「沈伯洋就是民進黨雙標照妖鏡！」

柳采葳質疑，沈伯洋在直播自爆家族是「五分埔大地主」，王世堅大讚沈家祖產與台北淵源深厚加分，民進黨眼花撩亂的操作，讓人霧裡看花，原來在民進黨心中，大地主已是選舉加分選項，反觀過去民進黨對國民黨籍政治人物擁有土地、財富的批評，放在沈的身上竟然變成是加分。

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她舉例，國民黨的政治人物家族富裕、讀復興就是貴族、是不接地氣，沈伯洋讀復興是大地主，就是跟台北淵源很深，很懂台北人？這樣的價值觀，到底是民進黨雙標，抑或他根本就是民進黨的照妖鏡？此外，綠營炒作沈撞臉韓星裴勇俊，不知多少粉絲都要翻臉，民進黨別那麼看不起台北選民，好好派一個人出來選好嗎？

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