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    首頁 > 政治

    完全照腳本走！鄭習會高談九二共識、反台獨 呂捷：有什麼好罵的

    2026/04/11 22:37 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平會面。（美聯社）

    國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平會面。（美聯社）

    國民黨主席鄭麗文訪中進行「和平之旅」，其中「鄭習會」在昨天落幕。對此，補教名師呂捷說，他不太明白鄭習會有什麼好罵的，這些論調又是九二共識、又是堅決反對台獨、和平統一，「你有感到震驚嗎？意外嗎？沒有阿！」

    呂捷在臉書發文表示，鄭習會的論調毫不意外的又是九二共識、又是堅決反對台獨、和平統一，既然沒有意外那有什麼好批評的，會批判、會不滿是因為結果不如預期，或是遠低於預期。這一局完全照腳本走，毫無懸念，沒有驚喜也沒有驚嚇，一切都在預料之內，行禮如儀。

    呂捷也說，而且鄭主席所講的話不是都在做了嗎？這兩年的立法院，都做了阿，該過的法案過，像中配六改四；該擋的預算擋，國防預算、總預算都擋，連擁有中國籍的人都直搗黃龍當立委了，他直呼，「鄭主席做的跟說的一樣，這是好事，市場定位明確，剩下的就看選民買不買單了」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「他們的支持者已經被洗成黨主席做什麼都好棒棒了，我們講再多他們也聽不進去」、「這種直接不演的人，讓民意自行選擇吧」、「我支持藍白回中國奪回政權，不要再待在台灣了」、「我也覺得是，她只是不演了，論述更明顯，就看智慧的台灣人民了」、「這種一開始就已經知道結果的事根本懶的看」。

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