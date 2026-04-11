多少期盼換來重判17年！ 朱蕙蓉讀柯案判決書：才讀49頁就心亂如麻

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，391頁的完整判決書10日公開。對此，民眾黨創黨黨員表示，多少人曾願意寄予一個改變台灣政治生態的機會，但才8年的市長任期，加上不到2年的總統大選，換來一審判決17年的沈痛代價。她直呼，判決書她目前只讀到第49頁，卻已心亂如麻。

朱蕙蓉今日在臉書發文表示，這本判決書比起當初894頁的起訴書，頁數減輕了一半，但不知為何，她怎麼揹都覺得加倍沉重。這份沉重，來自於全台灣多少人曾經的期盼？不論支持與否，多少人曾願意寄予一個改變台灣政治生態的機會。然而，才8年的市長任期，加上不到2年的總統大選期，竟就換來這本一審判決17年貪污治罪條例、褫奪公權6年的沈痛代價，「多麼叫人心絞痛，多麼令人失望啊」。

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朱蕙蓉指出，她目前只讀到第49頁，卻已心亂如麻。她無法理解柯文哲身邊環繞著政壇幕僚老將周榆修，更有律師出身、當過20幾年議員的競總總幹事黃珊珊。在這麼多「高人」的簇擁下，柯文哲怎會犯下如此低級且法理不容的錯誤？這到底是觀念偏差，還是兩次選舉後的他真以為自己可以「人定勝天」、「瞞天又過海」？

朱蕙蓉續指，柯文哲一直說沒有金流？但判決書寫得清清楚楚。怎會有候選人把肖像權授權給民間企業（木可公司），再從民眾一塊一毛捐來的政治獻金專戶裡，匯錢給這間公司？接著再轉個彎，假借授權金名義，將450萬轉入柯文哲私人帳戶，而該帳戶監護人甚至立即轉帳給兒子下單買股票。

朱蕙蓉說，最讓她震驚的是，竟然把獻金專戶裡剩餘的一百多萬在選後分四次，拿去付木可公司的員工薪資與勞健保勞退金等費用，她質疑柯文哲，「您到底是怎麼回事？您身邊那些人，包含您的『家後』，到底是愛你還是害你啊？」直呼，「讀到這裡，真的超級想哭。這場原本被期待的『新氣象』，怎會落得如此市儈且張狂的不堪場景呀！」

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