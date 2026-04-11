會見鄭麗文 北京市委書記：紀念孫中山就是為國家統一奮鬥

國民黨主席鄭麗文在北京飯店與北京市委書記尹力會面。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今天在北京飯店會見北京市委書記尹力。尹力致詞說，中共中央總書記習近平提出的「四個堅持」，應成為處理兩黨、兩岸關係的共同堅持；而對孫中山最好的紀念，就是為中華民族的復興、國家的統一繼續奮鬥。

尹力說，時隔10年，國共兩黨領導人再次會面，具有重要的意義。從同胞的情義、兩岸的福祉、民族的大義、歷史的大事，深刻地闡述了促進兩岸關係發展的重要意見。在當前錯綜複雜的國際情勢下，習近平總書記提出了「四個堅持」， 應成為我們正確的處理兩黨、兩岸關係的共同堅持。

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尹立說，兩岸同胞同為中華民族，我們有著優秀的歷史，近代也遭受外人的入侵、國土的割讓，當時以孫中山先生為代表的革命先驅文人志士，為救國救民、振興中華奮起抗爭。隨之國共兩黨為此誕生，兩黨為民族大計兩次合作。

尹力強調，今年是孫中山先生誕辰160週年，對中山先生最好的紀念就是繼承他我精神，為民族振興、中華民族的振興，國家的統一而繼續奮鬥。

尹力也提到，北京是政治、文化也是國際金融、科技創新的中心，傳統與現代融合且富有活力，目前每年都舉辦海峽兩岸、中華文化峰會、兩岸青年峰會等重要的平臺活動，其中京台科技論壇已經連續舉行了28次，對於台胞在京的投資與學習、生活，都有系列的便利政策和措施，全力支持台企、台胞在京發展。

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