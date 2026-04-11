嘆去年兩岸故宮百年院慶無法一起辦 鄭麗文：國民黨重新執政就恢復

國民黨主席鄭麗文（右）率領的大陸訪問團，今於北京飯店會見北京市委書記尹力。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率領的大陸訪問團，今於北京飯店會見北京市委書記尹力。鄭麗文致詞時表示，去年兩岸故宮的百年院慶，「因為眾所周知的理由」沒有辦法聯手舉辦，令人遺憾。她強調，國民黨很快就會重新執政，重新執政後，一定快速恢復兩岸故宮密切交流。

鄭麗文表示，這兩天在北京留下印象深刻、永生難忘的記憶。昨天順利圓滿的完成了重要的會見，把和平的訊息清楚傳達到全世界，「對全世界來講都應該是值得祝福跟高興的好消息。」今天上午到香山碧雲寺，身為中國國民黨黨員，到北京一定要拜謁總理孫中山的衣冠塚，之後也到訪中關村，確實不虛此行。

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鄭麗文說，昨天下午參觀清華附中，看到AI融入教育的狀況，昨晚國家大劇院的演出令人驚豔，管弦樂團中也有來自台灣的優秀音樂家，在國際一流的舞臺上發光發熱，先前到中關村也看到非常優秀的台灣科學家、企業家，在北京所提供獨一無二的環境裡，有非凡的成就，讓人印象深刻。

鄭麗文指出，與北京有三大領域應加強交流。首先希望兩黨間關於黨史的檔案、文物交流能夠全面深化推動，尤其是跟各大學、研究機構文史跟學術的交流。希望可以著重聚焦兩岸關於重要歷史資料的保存和交流，例如對日抗戰和台灣光復的史料，都能夠進行更多的交流和合作。

鄭麗文表示，此外，應推動台灣青年跟北京青年建立交流的各項活動，互相的互訪，未來的希望在年輕人身上，希望北京市乃至大陸各大學持續擴大對台灣學生、青年的招生。

鄭麗文表示，第二，應該全力推廣兩岸文旅的交流，弘揚中華文化。北京綻放出的歷史、文化、美學各方面的底蘊，是每一個人都應該珍惜的。除了故宮之外，長城、頤和園、天壇、恭王府，不勝其數，兩岸同屬中華民族、共享中華文化，擴大各方面交流，有助於兩岸人民的心靈契合。

鄭主席說，無奈的是，去年兩岸故宮的百年院慶，「因為眾所周知的理由」沒有辦法聯手舉辦，令人遺憾，但沒有關係，國民黨很快就會重新執政了，重新執政後一定快速恢復兩岸故宮的密切交流。

鄭主席表示，第三，應加強科技產業跟城市治理經驗的交流合作。這兩天參觀清大附中、中關村等，看到大陸在這方面的卓越成就，讓人印象深刻。未來如何融合傳統跟現代，兼顧科技發展及文化等各方面體驗，推動國際化，又能夠保持文化的在地性，有序穩健地推動北京這座歷史名城向前發展，兩岸可以多交流。

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