偕蘇巧慧出席水土保持技師活動 蕭美琴：國安也仰賴「大地的醫師」

副總統蕭美琴（前排左二）今（11）日出席水土保持技師公會全聯會第9屆第3次會員代表大會及新北市水土保持技師公會第6屆第3次會員大會暨晚宴，與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（前排右二）同台。（記者黃子暘攝）

副總統蕭美琴今（11）日出席水土保持技師公會全聯會第9屆第3次會員代表大會及新北市水土保持技師公會第6屆第3次會員大會暨晚宴，與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧同台，肯定水土保持技師的專業與社會貢獻。蕭美琴說，極端氣候影響下，面對複合型的災難，國土保育、流域治理、新科技導入都有很長的路要走，如蘇巧慧所言，中央、地方盼借重專業團隊所長，在不同領域分工提升國家安全與韌性，在面臨重大災難時，能展現韌性，儘速使人民生活恢復正常。

蕭美琴指出，「台灣是個小小多山的島嶼」，這句話充滿對土地的情感，在水保技師的專業來看則是工作日常，在美麗風景背後，經常面臨颱風、豪雨、地震等災害，台灣人未曾屈服於風雨，守護土地是大家共同的責任，也需要專業，水保技師相當於「大地的醫師」，守護人民安全與土地健康。

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蕭美琴回憶，她曾在花蓮服務10年，碰過大小風災，當時許多水保技師不分日夜與她共同力拚讓災民生活儘速恢復日常，因此她對水保技師、水保單位有特別的感情，當年前農業部長陳吉仲一度想推薦她去農業部服務，「那當然這個不是我的專業，所以還好那時候總統對我另有任用」，但這也代表，守護國家安全，除了軍人、外交、醫護，也仰賴水保技師做「土地的守護者」。

蕭美琴細數新北市林肯大郡、921震災、山陀兒風災、花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖災害等，她說，總統賴清德成立全社會防衛韌性委員會，韌性的精神是，遭受挑戰時能馬上恢復民眾的日常生活；氣候變遷下，台灣近年面臨不同的挑戰，水土保持技術的進步並非單一政府部門可獨力完成，如蘇巧慧所言，要中央地方同心，借重民間專業協助，她與蘇巧慧均盼在中央、地方能有共同的夥伴持續守護土地，讓國安、韌性更進一步提升。

蘇巧慧表示，各行各業都很重要，無論是軍人、醫護、水保技師，都是守衛家園的第一線戰士，山陀兒風災時，水保技師也全力為民眾修復家園，她深知她的責任是為水保技師向各個介面聯繫，以便使水保技師好好發揮專業，這就是她的專業，她認為自己能成為大家信任、值得合作的夥伴。

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