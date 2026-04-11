前南投縣長林源朗告別式 許淑華透露老縣長喝完茶安詳離世

前南投縣長林源朗11日舉行告別式，靈堂布置有他為「玉山主峰」碑文題字的照片。（林儒暘提供）

前南投縣長林源朗3月27日辭世，享壽86歲，今（11日）舉行告別式，包括南投縣長許淑華、前台灣省長宋楚瑜等人都到場送老縣長最後一程。許淑華致詞時透露，林源朗過世當天中午，把自己打扮得很整齊、甚至打上領帶，跟太太說感到頭暈，請太太幫他倒一杯茶，喝完茶後就坐著安詳離世。

林源朗是前司法院院長林洋港胞弟，從教育界轉政界，寫了一手好書法，曾擔任國大代表、立委，並當過兩任南投縣長，處事溫和、待人和善，任內曾為南投縣爭取多項重大建設，包括協助國立暨南國際大學落腳南投、促成國道3號進入南投縣並增設交流道，以及興建縣立體育場等，對南投縣的發展貢獻良多。

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林源朗的姪孫、現任南投縣議員林儒暘即在臉書PO文悼念表示，叔公從老師、督學、國大代表、立法委員到縣長，一路走來始終保持他溫文儒雅、清廉敦厚的品德和形象，事事圓融卻又有他的堅持，不論是當老師或是後續從政，從未懈怠。

林儒暘說，叔公酷愛玉山，他為「玉山主峰」的碑文題字，告別式遺照上穿的衣服也繡有玉山，靈堂背板布置也是在玉山主峰拍下的日出照片，旁邊還有他親手照顧栽培的松樹，一切渾然天成，都將陪著叔公長眠在南投。

前南投縣長林源朗3月27日辭世，享壽86歲，11日舉行告別式。（林儒暘提供）

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