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    首頁 > 政治

    轟邱毅造謠「逼台商認養綠官小三」 民進黨：立刻道歉

    2026/04/11 20:03 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢說，邱毅這種拿不出證據的瞎扯，就是造謠，民進黨強烈譴責，要求邱毅立刻公開道歉。（資料照）

    民進黨發言人吳崢說，邱毅這種拿不出證據的瞎扯，就是造謠，民進黨強烈譴責，要求邱毅立刻公開道歉。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文訪問中國，向台商說，「這些年受委屈了」；前立委邱毅則指稱，台商受的委屈包括綠營立委議員赴中要求吃喝招待、前往夜總會」，以及認養綠官的小三。對此，民進黨今天（11日）說，邱毅拿不出證據就是造謠，要求應立刻公開道歉。

    有關邱毅公開指控「綠營立委議員赴中國要求吃喝招待、前往夜總會」，甚至「逼台商認養綠營官員小三」等荒謬言論，民進黨發言人吳崢駁斥說，邱毅的指控完全是子虛烏有的惡意造謠，本黨予以嚴厲譴責。

    吳崢說，邱毅講得繪聲繪影，那就請他把話講清楚：是本黨哪一位立委議員赴中國要求台商招待、前往夜總會？甚至要求台商認養小三？請拿出證據。只要邱毅能指名道姓提出具體事證，本黨立即啟動調查處理，絕不包庇。但如果講不出來，就是胡說八道、抹黑造謠。

    吳崢強調，邱毅長年以捕風捉影的方式，以不具名、不具體的指控對民進黨潑髒水，手法並不新鮮。這種拿不出證據的瞎扯，就是造謠，本黨予以強烈譴責。要求邱毅立刻公開道歉。

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